Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 9 22
2 Химик-АВГУСТ 9 17
3 ГАИ-Green-Go 9 16
4 ОМОН-Эстет 9 15
5 Волга 9 15
6 Спутник-ДЮСШ №1 9 10
7 ЧГПУ 9 8
8 Красный Октябрь 9 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Гранит 5 12
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 5 10
4 Комплект21 5 10
5 Элфорт-Атлетико 5 10
6 Спецподразделение 4 6
7 Романа 4 6
8 Дина-Старые Урмары 5 5
9 Пенсионный фонд 5 4
10 Факел 5 3
11 БоМиК 4 3
12 Бурилы-Чайка 4 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 3 9
2 Крылья 3 7
3 Молочный двор 4 7
4 Динамо 3 6
5 Фемида 3 4
6 Сталь 3 3
7 Ирбис 3 3
8 Заря-ЭКРА 3 3
9 Тайфун-ДМБ 3 1
10 Союз 2 0
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Алексеев Олег (1969)
// Крылья 		9

Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"

Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"Уважаемые любители чувашского футбола! Мы рады сообщить вам, что уже совсем скоро стартует новый проект сайта "Футбол Чувашии" - "Легенды чувашского футбола"! Проект призван открыть для нынешнего футбольного поколения многих известных чувашских футболистов, прославлявших нашу футбольную школу далеко за пределами Республики. Героем нашего первого выпуска в 2017 году станет игрок ветеранской команды "Крылья", экс-игрок самарских "Крыльев Советов" - Сергей Грибов.

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