Всемирный день футбола!

10 декабря многочисленные любители игры с мячом №1 празднуют Всемирный день футбола! Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет всех причастных к этой популярной игре людей в Чувашии и желает всем спортсменам и болельщикам побольше интересных и зрелищных игр, ну и, конечно, поменьше травм!