Миди-футбол. Старшие юноши

28 ноября на стадионе "Труд" стартовало Первенство по миди-футболу среди старших юношей 2000-01 г.р. В турнире принимают участие 6 команд: ДЮСШ-СОШ №61, "Энергия", "Джокер", "Вектор", "Волга" и "Ротор" Кугеси. В первом туре ДЮСШ-СОШ №61 был сильнее "Энергии" со счетом 1:0, "Джокер" уступил "Вектору" - 1:2, а матч оставшихся двух команд был перенесен.

Во втором туре встречаются:

1 декабря (четверг)

15:00 ДЮСШ-СОШ№61 - "Вектор" - перенос, 15:00 "Волга" - "Джокер" - 5:0, 15:45 "Ротор" - "Энергия" - 2:0