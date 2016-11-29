|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|6
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|6
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|6
|11
|4
|ОМОН-Эстет
|6
|9
|5
|Волга
|6
|8
|6
|Спутник-Конструктив
|6
|7
|7
|ЧГПУ
|6
|4
|8
|Красный Октябрь
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Гранит
|4
|9
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|4
|7
|4
|Элфорт-Атлетико
|4
|7
|5
|Комплект21
|4
|7
|6
|Романа
|3
|6
|7
|Пенсионный фонд
|4
|4
|8
|Спецподразделение
|3
|3
|9
|БоМиК
|3
|3
|10
|Факел
|4
|3
|11
|Дина-Старые Урмары
|4
|2
|12
|Бурилы-Чайка
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Молочный двор
|3
|7
|2
|Волга-ТАВ-Урмары
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|4
|4
|Заря-ЭКРА
|2
|3
|5
|Сталь
|2
|3
|6
|Динамо
|2
|3
|7
|Тайфун-ДМБ
|2
|1
|8
|Фемида
|2
|1
|9
|Ирбис
|2
|0
|10
|Союз
|1
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0 (0)
Миди-футбол. Старшие юноши
28 ноября на стадионе "Труд" стартовало Первенство по миди-футболу среди старших юношей 2000-01 г.р. В турнире принимают участие 6 команд: ДЮСШ-СОШ №61, "Энергия", "Джокер", "Вектор", "Волга" и "Ротор" Кугеси. В первом туре ДЮСШ-СОШ №61 был сильнее "Энергии" со счетом 1:0, "Джокер" уступил "Вектору" - 1:2, а матч оставшихся двух команд был перенесен.
Во втором туре встречаются:
1 декабря (четверг)
15:00 ДЮСШ-СОШ№61 - "Вектор" - перенос, 15:00 "Волга" - "Джокер" - 5:0, 15:45 "Ротор" - "Энергия" - 2:0
- Раздел: Информация
|
- Автор: admin
- Просмотров: 114
- Дата: 29-11-2016
|