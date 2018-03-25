Шумерлинский бомбардир

Рубрика «История Чувашского футбола» (интервью от 11.07.2017г.)

Гришин Евгений Михайлович

Дата рождения - 28 декабря 1948 года

Место рождения - г. Шумерля

Позиция - нападающий

Играл в командах - «Звезда» Шумерля (1967, 1970), «Текстильщик» Чебоксары (1971), «Трактор» Чебоксары (1972, 1974), «Энергия» Чебоксары (1973), «Сталь» Чебоксары (1975-1980), «Луч» Чебоксары (1981), «Волга» Чебоксары (1982-1986)

Семикратный Чемпион Чувашии (в составах команд - «Звезда» Шумерля, «Сталь» Чебоксары и «Трактор» Чебоксары)

В четырех сезонах во второй лиге (1973, 1978-1980) провел 138 матчей и забил 41 гол.

Лучший бомбардир чемпионатов Чувашии 1972, 1976, 1977, 1986 (в возрасте 37 лет).

Евгений Гришин и вратарь Матвеев

– Евгений Михайлович, расскажите о Ваших первых шагах в футболе.

Футболом я начал увлекаться с самого детства, но за детей я не играл, потому что детской команды у нас не было. Пока не достиг юношеского возраста, играл за дворовую команду, затем с седьмого класса стал выступать за шумерлинскую «Звезду» по юношам. Однажды мы юношами пробились в финал Кубка города, где со счётом 4:3 обыграли взрослую «Звезду»! Мы в то время два или три года подряд были чемпионами республики среди юношей.

– Кто вас тогда тренировал?

Тренировал нас Костин Анатолий Михайлович. Это он научил нас играть.

– Когда Вы попали во взрослую команду?

В 1966 году я отыграл заключительный сезон за юношей, закончил десятый класс, а уже с 1967 года меня, Сашу Севостьянова, Володю Журавлёва и вратаря Толю Володина из юношей взяли играть за взрослых.

– Многие ваши земляки примерно вашего возраста (Валишев, Гарбузов, Кутырёв, братья Юдины) выступали за команду мастеров «Энергия». Их пример Вас не подстёгивал? Стремились ли и Вы попасть в команду мастеров?

Дело в том, что я в армию ушел, а никто из них в армии не был. Отыграл я зимний сезон 1967/68 года. И чувствую, что всё равно от армии я никуда не денусь. Уж лучше сейчас, чем в возрасте 23 года идти служить. Начинается летний сезон 1968 года и меня призывают в армию.

– Удалось ли там поиграть?

Меня только в конце службы за сборную дивизии играть позвали. В 1970 году я демобилизовался, а через некоторое время к нам в Шумерлю на товарищескую игру приехала команда класса «Б» - «Энергия». После игры их тренер Копнышев Геннадий Алексеевич говорит мне: «Женя, мы приехали посмотреть тебя, и ты нас устраиваешь». Но я на тот момент хотел в институт поступить. У меня договоренность была от комбината автофургонов по направлению учиться. И я сказал нет, потому что у меня здесь всё надёжно было.

– Когда Вы переехали в Чебоксары?

В Чебоксары я переехал в декабре 1970 года. Сезон 1970 года я отыграл за «Звезду», мы заняли второе место вслед за алатырским «Спутником». Начиналось зимнее первенство 1970/71 года. В Чебоксарах уже знали, что я сюда приехал. Тренировался с командой текстильного комбината, отыграл за них зимнее первенство, а затем и летний сезон 1971 года. В одной из последних игр чемпионата мы играли с «Трактором», в котором в тот момент играл Женя Соловьёв, а тренировал - Давид Анисович Дыскин. Результат игры я не помню, но тот матч я достойно отыграл. Два гола забил им. После игры иду я в своё студенческое общежитие, и тут меня Женька Соловей догоняет и начинает меня уговаривать к ним на следующий сезон. Мы договорились. Зимнее первенство 1971/72 года я уже выступал за «Трактор». Мы выиграли зимнее первенство, потом чемпионат и кубок.

На следующий год в мае 1973 года после одной из тренировок на предсезонке встречает меня игрок команды мастеров «Энергии» Толик Егоров (лучший бомбардир чебоксарской «Энергии» в чемпионатах СССР) и говорит «Жень, давай к нам, я всё с тренерами обговорил, приходи завтра на тренировку».

Пришёл я значит к Дыскину и говорю:

– Давид Анисович, так и так, меня в «Энергию» приглашают. Я хочу, чтобы у нас было всё по-человечески.

Он мне говорит:

– Женя, как хочешь, давай. Но если там что-то случится, то давай к нам опять.

– Без вопросов.

Коллектив в «Тракторе» мне очень нравился, все ребята нормальные были. Но в сезоне 1973 года я уже выступал за мастеров «Энергии». Долго за эту команду мне поиграть не удалось – в том году «Энергия» последний год отыграла во второй лиге.

– Это уже было приглашение в команду мастеров класса «А»? Для Вас это было неожиданно?

Не то, что неожиданно, нет. Я уже чувствовал свою силу. И сезон 1972 года это показал. Я уже не мальчишка был.

– Вы провели четыре сезона во второй лиге. Один - в «Энергии» и три в «Стали». Как Вы думаете, в каком году наша команда была наиболее сильной?

Я считаю, что в сезоне 1973 года («Энергия»). Команда и по мастерству получше была, и вошли мы в десятку сильнейших. По моему мнению, уровень футбола тогда был повыше.

– А в какой команде была самая лучшая атмосфера?

Самой родной командой, где мы чувствовали себя очень хорошо, это команда «Трактор» была. Коллектив у нас был очень хороший, просто замечательный.

"Трактор" Чебоксары 1972 г.

– Вы согласны с тем, что пик Вашей карьеры пришёлся на тот период, когда команды мастеров у нас не было? Между 1973 и 1978 годами?

Наверное, все-таки нет. 1980 год был для меня тоже весьма неплохим.

– А в этот период предложения от команд второй лиги у Вас были?

Да, были. Причём не из второй лиги, а из первой. Казанский «Рубин» тогда в первой лиге играл.

В 1974 году в рамках серии товарищеских игр, «Трактор» сыграл с венграми вничью 2:2, а после матча ко мне подошли начальник и администратор казанского клуба, которые оказывается наблюдали за мной, и предложили мне перейти в «Рубин». Я тогда учился в университете по направлению от завода. Предложение для меня было довольно неожиданным и заманчивым, но я решил им отказать.

– От других команд предложения были?

В 1978 году звали в Набережные Челны, когда мы были вместе с ними в Каховке на сборе. Я отказался. Зачем мне «шило на мыло» менять, ведь я тогда был капитаном чебоксарской «Стали», выступающей в чемпионате СССР.

"Сталь" Чебоксары 1978 г.

– За четыре сезона во второй лиге в наших командах было четыре основных вратаря – Бобек, Князев, Некрасов и Галеев. Кто из них был наиболее силен?

Бобек. Он более профессиональный был. Он потом в Казань уехал. Следующий по мастерству, думаю, Коля Князев. Он тоже был силён.

На республиканском уровне я ещё хочу Лёшу Матвеева отметить. Он стоял у нас в «Тракторе». Очень умный был, институт закончил. Голова у него хорошо «варила». По своему потенциалу мог уверенно играть во второй лиге.

– Вы всю свою карьеру провели на месте центрального нападающего?

Вообщем, да.

– Расскажите, а что за история была после того, как вы уже почти завершили карьеру?

Отыграл я сезон 1979 года и завязал. Вышел на работу в отдел главного металлурга на агрегатном заводе.

Конец декабря. Часов, наверное, в десять вечера – звонок. Кублицкий (начальник команды «Сталь») звонит:

– Жень, так и так, я хочу тебе ещё раз сделать предложение.

Я говорю:

– Я уже сказал, что не хочу.

– Слушай, ты нам нужен только на один год. Мы сами сюда приехали на год. Помоги.

Вообщем, уговорил он меня.

Они уехали, а я здесь кроссы наматывал. Каждый день километров по шесть, по семь. Потом в зал приходил с ребятами занимался. Готовил себя, чтобы быть в форме. Когда они приехали, он мне говорит, ты уже завтра на работу не выходи, будешь только играть. Назавтра встретились у генерального директора, у него там сидит весь коллектив – заместители, главный инженер. И генеральный мне говорит:

– Ну что, Жень, согласен возобновить карьеру?

– Не знаю.

– Мы тебе квартиру в течение трёх-четырёх месяцев сделаем, если играть будешь.

– Ну мы и договорились.

В итоге, без вопросов, всё сделали. Дали на выбор пять квартир. В том году меня капитаном выбрали.

– Вы же были капитаном и в 1979-м году?

Это да. Но тут был уже новый коллектив. С тренерами приехали игроки, которых они с собой привезли. Там и Жора Шухов был…

– Кстати, его привезли не на Ваше место? Ведь они не были уверены, что Вы останетесь? Или к Вам в партнёры?

В партнёры. Он играл центрального полузащитника. Мастер был хороший. И футбол здорово понимал. Ещё там несколько человек было.

– С кем из партнёров Вы понимали друг друга лучше всего?

Комфортнее играть мне было с Толей Кирсановым. Он и по мастерству был очень силён, и передачи давал хорошие, и голова у него хорошая была. Он и технически был оснащён очень сильно. Жора Шухов тоже был хорош. А в ранние периоды – это Толик Егоров и Володя Емельяничев. Егоров был очень техничный, очень умный. Он правого крайнего нападающего играл, и голова у него «варила» будь здоров. Мастерство у него было очень высокое. Он ведь в своё время играл в Венгрии. Володя Емельяничев очень хитрый и техничный был. Он центрального полузащитника играл.

– Кого ещё Вы можете отметить? Кто, на Ваш взгляд, достоин звания звезды чувашского футбола? И что Вы сами понимаете под этим выражением?

Звезда – это лидер в футболе. Лидер и в команде, и в республике. Причём, не обязательно, чтобы он был нападающим. Хотя тот, кто забивает голы, более привлекателен. Но у нас и защитники были очень приличные, и полузащита – будь здоров. Помимо тех, кого я уже отметил, был такой полузащитник – Гена Сюсюкин. Он играл за чебоксарские «Спартак», «Трактор», «Энергию». Очень приличный, техничный игрок был. Неуступчивый и голова у него варила. Но «несоблюдение режима» его сгубило. Когда он с этим делом завязал, то он ударился в лыжи. И там добился успехов, в уже зрелом возрасте.

– А в Шумерле Вам кто запомнился? Когда Вы были в юном возрасте, кто тогда был на слуху в Шумерле?

Сергей Мартынов, защитник центральный был. Лёша Сидоров был очень силён. Он был молодой, но ранний. Играл центрального защитника. Их было два брата – Володя и Лёша. Отыграл он сезона полтора, наверное, на таком высоком уровне, и они уехали в Москву учиться. Силён, конечно, был и Гарбузов Витя. Но его «это дело» сгубило. У Юдиных отец очень сильно играл, он с Волгограда приехал. Потом оба его сына – и Слава, и Гена – попали в команду мастеров.

С партнерами по команде "Звезда" Шумерля (Е. Гришин слева)

– А что скажете про Башкирова? Он ведь самый известный ваш земляк.

Да, самый известный (играл в высшей лиге чемпионата СССР, дебютировал в 1979 году в составе «Пахтакора», в который был переведён из московского «Спартака» после гибели ташкентской команды в авиакатастрофе. В 1980—1983 годах играл в Первой и Второй лигах. В 1984 году перешёл в днепропетровский «Днепр», в составе которого за пять лет стал чемпионом, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата СССР и обладателем кубка СССР. Карьеру завершил в клубе из низших дивизионов Германии «Рот-Вайсс» Оберхаузен). Серёжа Башкиров здесь был на слуху, потому что ещё в детских командах на него глаз положили. С техникой он был не очень силён, но он был очень работоспособный, цепкий. Это было его главное качество.

– Расскажите о вашей поездке в Венгрию в составе чебоксарского «Трактора» в 1974 году. Что Вам там запомнилось больше всего?

Мы их трижды обыграли с одним и тем же счётом 2:1. Перед последней игрой им уже стало обидно. Они были слишком удручены этим обстоятельством. Мне один гол запомнился в последней игре. Мы играли с «Эгри Дожа». Счёт 1:1. Валентин Ванин проходит по левому краю, добежал с мячом почти до углового флажка, а я на прострел не успеваю, бегу метров в 30 от ворот. Так он делает передачу на меня набегающего и я, метров с 20 головой кладу его в «девятку». Мы тот матч тоже выиграли 2:1.

Евгений Гришин в Венгрии

– Какие матчи из Вашей карьеры Вам ещё запомнились?

Я не помню, с кем мы играли. По-моему, с «Динамо» Ставрополь. Игра была очень упорная. Назначили штрафной удар в районе угла штрафной площади с правого края. От угла штрафной метров 6-7. Толя Кирсанов пошёл подавать. Он же левша был, и подавал не с правой, а с левой ноги. Он подаёт - я набегаю. Забиваю гол головой в дальний угол. 1:0. Но судья отменяет. Я не помню, какая причина была – то ли без свистка разыграли, то ли что. Судья просит перебить. Толя опять подаёт, и я опять точно так же в тот же угол забиваю. Мы так 1:0 и выиграли. Почему мне это всё так запомнилось? Совершенно одинаковые передачи были! Вратарь не ожидал, что опять всё тоже самое получится.

У Толика Кирсанова голова, конечно, варила! Он мог и защитника крайнего отыграть очень здорово, и центрального полузащитника тоже очень здорово играл. Молодец! Один из лучших был.

Запомнилась ещё поездка в Новороссийск в 1979-м на Первенство СССР. Играем мы «Цементом», счёт 0:0, концовка. И тут они подают угловой. Подача, мяч долетает до нашего защитника Жени Фирсова и он как засадит ... в свои, в «девятку». Из-за этой красивой срезки мы проиграли 0:1. Обидно, оставалось там минут пять, наверное. Тогда директором завода был Волков Олег Александрович. Он тоже туда прилетел, разочарован он был очень, конечно.

– Вы можете вспомнить свои самые сильные стороны? За счёт чего Вам удавалось часто поражать ворота соперников?

Во-первых, я очень много забивал из-за правильного выбора позиции. И, во-вторых, работоспособность большая была. Защитников задёргивал своей работоспособностью. Не знаю, наверное, и мастерство было. Я и на опережение мог сыграть, и предлагал себя постоянно. Очень много голов с угловых ударов забивал головой.

– Вы хорошо помните свои голы? Какие Вам больше запомнились – красивые или наиболее важные?

Правильно говорят, что важнее победа, чем красивый гол. В 1972-м, я играя за «Трактор», участвовал в финале кубка республики против шумерлинского «Темпа» на поле в Лакреевском. Первый тайм. Мы подавали угловой на дальних воротах, которые ближе к рынку. По-моему, Валера Просветов подавал, и я забиваю гол. 1:0 ведем. А там половина Шумерли приехала болеть. Во втором они сравнивают, после чего я им второй гол забиваю. Мы выиграли 2:1. «Своим» в финале дважды забил. В Шумерлю домой было страшно приезжать. Со мной многие не разговаривали после этого, я же родился и вырос в Шумерле.

Евгений Гришин в матче с московским "Локомотивом"

– Часто ли Вы били пенальти?

Нет. В классе «А» я бил два раза. Один раз мы в Оренбурге после ничьих били пенальти. Первая пятёрка пробила, ничья. Наступила очередь второй пятёрки. Деваться некуда. Я тоже подошёл к точке. Бью в дальний, но удар у меня не получился. Но мяч между ног вратарю прошмыгнул. Мы выиграли тогда серию пенальти у Оренбурга, а их вратарь всё проклинал себя – как я от него пропустил? Он и бить-то не может ни хрена! Второй раз я пробивал, уже играя за «Сталь». Я то ли в штангу тогда попал, то ли что, не помню. И после этого я не стал больше бить. Только с игры забивал.

– Вам чаще приходилось играть против зонной защиты или с Вами защитники больше играли персонально?

Персонально играли со мной, в основном, на республику. Потому что все знали что, как и чего от меня ждать. Алатырь персонально играл, в «Энергии» Володя Илюшкин персонально играл. А в классе «А» такого не было, там зонная защита была. Там и мастера были посильнее, и не было у меня такой славы. Интересный момент был. 1978 год. Мы играли в Белгороде с «Салютом». Играем 0:0. Ни забить, не убежать, ничего не могу сделать. Там ребята здорово играют. А у нас был выезд Белгород – Курск. Я уж не помню, кто передачу мне сделал в центральную зону между двумя защитниками. И я побежал. Хотя я и здорово бегал, особенно на короткие дистанции, но парень тоже бежит будь здоров. Убежать не могу никак. И тут, я и не нарочно, от него отмахнулся, и в живот попал ему. Он чуть притормозил, я убегаю, и – 1:0 мы выигрываем, всё нормально. А вот он на меня «поимел зуб». Через некоторое время я мяч принимаю ближе к боковой линии, хотел мяч на грудь принять. А он ко мне подлетает и в прыжке меня локтём бьёт в глаз. У меня было всё разбито. Сейчас за такое сразу красную карточку дают, а тогда даже жёлтой не было. Мне потом наложили швы в больнице. 1:0 выиграли в итоге. Приехали в Курск. Играть надо, других людей нет. Мне глаз заделали, и я пошёл играть. В Курске мы проиграли 0:1.

– По ногам тоже часто доставалось от защитников? Травм серьёзных не было?

Травм особых не было. С ногами – нет, всё нормально было. А вот с головой, у меня ещё два сильных сотрясения было.

– А что за история с запретом играть в футбол случилась?

Я сейчас расскажу. Я же ведь из Шумерли приехал сюда по направлению учиться. Надо было после окончания института ехать туда работать. Я не поехал. Потому что мне здесь сказали: «Женя, никуда не езжай, всё нормально, не переживай». А здесь мне Дыскин и всё руководство говорили: «Женя, никуда не езжай, будешь здесь. Мы тебе квартиру сделаем, всё будет нормально. А там когда поняли, что я не приеду, написали письмо в обком о том, что я не достоин звания советского спортсмена, и всё прочее, и прочее, и прочее. Написали столько, что я даже не знаю, каким плохим я человеком был. Написали также и в Спорткомитет Союза. Перед игрой с «Ростсельмашем» Дыскин мне говорит:

– Женя, так и так, телеграмма сейчас пришла, что тебе запретили играть до выяснения обстоятельств.

– Какая телеграмма?

– Вот, со Спорткомитета. У соперника на руках тоже есть эта телеграмма. Ты не выходишь на эту игру.

– Ну ладно, нет, так нет.

Мы там проиграли 0:1. Впереди ответная игра дома.

– Что было дальше? Как разрешали проблему?

Так вот, приехали сюда, я к руководству команды, завода. Я говорю: «Надо что-то решать. Я же не могу так. Или мне уезжать надо, или надо что-то делать». Директор завода говорит Дыскину: «Давай, забирай его, и езжайте туда, в Шумерлю, к руководству завода. Решайте эту проблему». А мне ещё повестка пришла в прокуратуру. Раньше же строго было. «Давайте, объясняйте, почему не поехали»? Приехали мы в Шумерлю. Я сам не ходил, а Дыскин пошёл всё обговаривать к руководству – в партком завода, к замдиректора. Вообщем, Дыскин обо всём договорился. За всё время учёбы стипендия, которая была, мы на их счёт переводим, и они к нам никаких претензий не имеют.

–Так что было в ответном матче с Ростовом?

Играем мы дома с Ростовом. Игра только началась, стадион полный. Прошло минут десять-пятнадцать, Толя Кирсанов проходит по левому краю и передачу делает. Я эту передачу замыкаю в падении правой ногой, а их вратарь мне в это время в челюсть бьёт ногой. Меня вынесли за лицевую, дали нашатырку. Это я не помню, это мне потом рассказывали.

– Вы гол хоть успели забить?

Да, 1:0 мы повели. Выпустили меня играть снова. Я этого не помню. А у них парень центрального защитника играл, и говорит кому-то из наших: «Вы замените парня. Вы что делаете?» И меня, видимо, заменили. Очнулся в раздевалке. В перерыве мне снова нашатырку дали. Потом меня, естественно, не выпустили уже больше. Я вышел из раздевалки и отправился на трибуну матч досматривать. Там моя супруга сидела. Еле уговорила поехать сразу домой. Хотел матч досмотреть. Только доехали до дома и меня начало рвать. Сотрясение мозга. На тренировки я перестал ходить, какое-то время отлёживался. Прошло недели полторы-две, я пришёл на тренировку. Думаю, пойду я так просто. Дыскина не было, куда-то он отлучился. Соломахи тоже не было, а был только второй тренер Саша Кочетков. Ребята говорят: «Ну, пошли»? А что, я взял и пошёл вместе с ними. А там, около плавательного бассейна, гаревая площадка была. И столбы железобетонные. Ребята говорят: «Ты не бегай. Попадёт к тебе мяч, ты его отбей куда-нибудь».

Я встал, мяч ко мне попадает, я его направлю кому-то. Они уже на меня перестали обращать внимание, отвлеклись от меня. И тут пас пошёл. Я как рванул, реакция-то у меня есть, и в столб головой врезался. Меня опять понесли. Дыскин прибежал, ругается: «Вы что делаете? Вы что, с ума сошли? Разве так можно?». Меня привезли домой. Опять лицо всё разбито.

Потом, ребро ломал. В одном выездном матче, не помню с кем, вратарь соперника колено выставил и врезался в меня. Следующая игра в Уфе. Соломаха мне говорит:

– Ну что, Женя?

– Да, что-то побаливает.

Снимок не сделали.

– Давай, я тебе массаж сделаю.

Положил меня на кушетку, массаж мне сделал.

В Уфе я вышел, минут, наверное, пятнадцать отыграл. Не могу ни ускориться, ничего. Болит всё.

Он спрашивает:

– Ну что?

– Владимир Данилович, не могу я.

– Ну ладно, всё, давай.

Короче, меня заменили. Приехал с выезда, сделал снимок и выяснилось, что у меня перелом. Тут покой нужен был.

– У Вас оба сына тоже ведь стали футболистами. Довольны ли Вы, как сложилась их судьба?

У меня оба сына закончили институт. Однажды старший Паша говорит: «Папа, меня приглашают играть в Сергач». А он работал на заводе в отделе главного металлурга. Я говорю: «Давай, пока ты неженатый. Раз хочется, тогда езжай». Уехал он. Он отыграл там полтора или два сезона, потом команда развалилась. Вернулся и стал играть здесь на республику.

А младший пробовал играть, даже неплохо у него получалось, но – не сложилось.

– Чем Вы занимались после окончания карьеры?

Я попал в отдел главного металлурга, отработал там года три, и ушёл старшим мастером в термический цех. Отработал там десять лет. Потом работал заместителем начальника заготовительного цеха. Потом начальник ушёл на пенсию, я стал начальником цеха. Потом отработал год начальником кузнечно-штамповочного цеха. Год отработал, и потом стал работать начальником заготовительного участка в стале-литейном корпусе. Там и закончил работать. Уволился в 2011 году, когда мне было шестьдесят два года.

– Во сне футбол не снится?

Снится.

– Нынешнее поколение футболистов «варится в собственном соку» из-за отсутствия в Чебоксарах команды мастеров. Может, поэтому у молодых игроков и нет такого рвения совершенствоваться?

Не то, что рвения. Мастерства нет. Во-первых, в тот период, когда я играл, до 1980 года, организация республиканского чемпионата была построена очень здорово. Там и отношение было руководителей к своим командам очень сильное. И команды были очень сильные. Обращали внимание на юношей, подготавливали их.

– Уровень футбола тогда был повыше?

Я считаю, что да. Я ещё хочу сказать, какое у нас было отношение к футболу. Я помню один эпизод. Мы играли с «Энергией» на «Текстильщике». Мы проигрывали в конце первого тайма. Назначается угловой, и я после розыгрыша мяч головой «провожаю» в дальний угол. А в это время Володя Илюшкин, он центрального защитника в «Энергии» играл, мне в челюсть головой бьёт. Не нарочно. Я «отрубаюсь» и очнулся уже только наверху в раздевалке. Мне дали нашатырку. Ладно, мы были молодые, и у нас такие чувства патриотические были, и жадные мы были до футбола. Нельзя было со стороны руководителей наших разрешать мне играть второй тайм. Но я попросил меня не менять. Во втором тайме я забил ещё два гола, один из них через себя в падении. Мы выиграли 4:1. Я пришёл домой, и меня начало рвать. Сотрясение мозга получил.

– Вас не видно на матчах республиканских команд. Почему?

Я походил немного, потом перестал. Не вижу смысла смотреть. Не нравится мне, как сейчас играют, какое отношение у этого поколения к футболу. Хочется надеяться, что грядущий ЧМ-2018 в России вдохновит молодых ребят и руководство на покорение новых профессиональных высот.

Спасибо большое, Евгений Михайлович, за интересное интервью. И все же будем надеяться, что когда-нибудь в Чувашии появится нападающий, которого будут сравнивать с Евгением Гришиным!

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