Сергей Грибов "Самое лучшее и интересное у нас впереди!"

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Рубрика «История Чувашского футбола»

Грибов Сергей Михайлович

Дата рождения - 17 мая 1969 г.

Позиция - защитник, полузащитник

Играл в командах - «Сталь» Чебоксары (1987-1988), ШВСМ-СКА Куйбышев (1989), «Крылья Советов» Самара (1989-1997), «Носта» Новотроицк (1998)

– Расскажите, где вы начали заниматься футболом?

Родился и вырос я в Чебоксарах. Заниматься футболом начал, когда учился во втором классе 40-й школы, тогда мы жили в Новоюжном районе. В то время тренеры ходили по школам и записывали в разные кружки. Помимо футбола я и в гандбол ещё играл. Вообще, во дворах раньше все играли летом в футбол, зимой в хоккей.

– Кто был вашим первым тренером?

Моим первым тренером был Соловьёв Евгений Петрович. Это был тренер-энтузиаст, который никакую зарплату ни в какой ДЮСШ не получал. Тренировались мы прямо во дворе, либо на большом школьном поле, куда приходили все кто хотел заниматься футболом.

Спустя некоторое время Евгений Петрович всю нашу группу привёл на Центральный стадион и передал Ванину Валентину Валентиновичу. Так я с друзьями попал в ДЮСШ по футболу. Теперь тренировки стали проходить в центре города, и что интересно, мы всей группой ходили пешком, через большой овраг: час шли до стадиона, потом тренировались, и час шли обратно. Одним словом, в то время все были большими энтузиастами. Обратно мы шли уже вместе с тренером, ходили через дворы и наблюдали за тем, как другие дети играют в «дикий» футбол. В наше время, после уроков, все мальчишки играли во дворах: дом на дом, двор на двор. Играли дотемна, на время не смотрели. Тренер обращал внимание на тех, кто хорошо играет, а потом приглашал записаться в секцию. Сейчас, к сожалению, дети во дворах не играют, и таким естественным образом разглядеть таланты, практически, невозможно.

– Выделялись ли вы среди своих сверстников?

В раннем детстве ничем особенным сначала не выделялся. Среди нас было много талантливых мальчишек: кто-то передачи делал хорошие, у кого-то обводка хорошо получалась, а мне просто нравилось играть в футбол, было интересно. Но даже в детском возрасте быстро наступает момент, когда талант требует развития, а оно возможно только через трудолюбие. В такой период кто-то из детей теряет интерес к футболу, другие не хотят трудиться и так, потихоньку, происходит естественный отсев.

Как-то, играя крайнего полузащитника, а на моем краю со мной играл очень талантливый нападающий, так я в одной игре его так своими передачами «закормил», что он мне сказал: «Ты мне поменьше пасов давай, я устаю». Я даже удивился, как можно устать от передач? Плохо, когда не дают пасов! Позже этот мальчик бросил футбол. А я тренировался и играл изо всех сил, и вот однажды, в какой-то момент посмотрел вокруг среди сверстников, и не увидел никого сильнее. Позже, уже на первенстве республики или турнирах по детям и юношам по своему возрасту часто признавался лучшим, стал выделяться.

– На какой позиции вы начинали играть?

Во дворе нападающим, а когда попал в ДЮСШ, стал играть в полузащите сначала крайнего, а потом центрального. Хотя в самом начале и вратарём предлагали стоять. Конечно, это с одной стороны интересно, а с другой, когда становишься вратарём, то голы не сможешь забивать. Так я тогда рассудил.

– На кого из футболистов вам в детстве хотелось быть похожим?

В детстве мы все читали книжки про великих футболистов – Пеле, Гарринчу и других. Оттуда, к примеру, я узнал, что Пеле в 17 лет стал чемпионом мира. И когда у меня такой же возраст подходил, а меня только в 17 лет взяли в команду мастеров, я переживал. Пеле в том возрасте уже чемпионом мира был, значит, я уже отстаю. Я ставил перед собой планку стать чемпионом мира по футболу, никак не меньше. А в детстве, наверное, были больше книжные кумиры.

– Вам больше нравились игроки атакующего плана?

Я бы так не сказал. Меня привлекали больше личности в футболе, вне зависимости от их амплуа. Во время перехода от юношеского футбола к взрослому, я особенно стал к этому серьёзно относиться, стал изучать, за счет чего великие спортсмены добивались успеха. Среди таких игроков можно даже назвать и вратаря германской сборной Шумахера. Особенно когда прочитал его книгу «Свисток».

– Выступая в детских и юношеских командах, вам приходилось играть за команды разных возрастов – за свой и на год-два старше. Как вам это удавалось?

Нас таких было 4–5 человек, лучших по своему возрасту, которых привлекали играть за команду старше на год, а то и два. Не все, конечно, могли играть в основном составе, но мне доверяли. Правда, иногда мне казалось, авансом. Когда стал постарше, играл одновременно за юношей и за взрослую за клубную команду «Сталь». А это удавалось потому, что тренировался я больше других. У нас в спецклассе была сначала утренняя тренировка, потом мы учились, и затем была вечерняя тренировка. После этого я приезжал в свой район и бежал во двор, где у нас в шесть часов вечера взрослые мужики собирались после работы, и ещё с ними в футбол играл. После таких трёхразовых тренировок я еще книжки успевал читать. Правда, утром, в школе бывало, спал на уроках. Хочу сказать, что такой режим здоровья не прибавляет, но без фанатизма и одержимости, особенно в детском возрасте, ничего не добьёшься!

– Такой график тренировок закончился уже после того, как вы стали выступать за команду мастеров?

Даже когда я попал в команду мастеров, я всё равно играл одновременно и за институтскую команду «Буревестник» на первенство республики. Как можно больше игровой практики – был мой девиз! Выступая на республиканском уровне, я стремился всегда сыграть против лучших, лидеров на своей позиции и переиграть их, доказать, что я не случайно попал в команду мастеров. Когда ещё был юношей, и стал выступать за клубную «Сталь», а там были взрослые, ставил цель стать лидером. Когда я одному из своих друзей это сказал, он посмеялся надо мной. Но в итоге я этого добился.

– Как вы считаете, почему многие «вчерашние» подающие надежды юноши, переходя во взрослый футбол, не прогрессируют или теряются?

Мне тоже никто не объяснял, что надо делать в момент перехода с юношеского уровня на взрослый. Многие талантливые ребята, будучи лучшими в юношах, при переходе во взрослую команду пропадают. Я задал себе вопрос «Почему так происходит»? И понял одну простую вещь. Они физически не могут соперничать со взрослыми. И если «физика» у них подтянется на уровень взрослого человека, то они смогут уже на взрослом уровне свою технику и мышление демонстрировать.

Я это понял и стал качать своё тело – ноги, руки, развивал в себе силовые качества и т. д.

Уже после того, как я стал выступать за команду мастеров и одновременно играл на «Республику» за «Буревестник» у Драндрова Г.Л., произошел смешной случай. На одной из игр меня не узнал мой бывший тренер по ДЮСШ Романов А.В. Ребята передали, что он спрашивал: «А что это там за парень такой с сильными ногами? Надо его пригласить в команду». Мы потом вместе посмеялись.

– Доводилось ли вам выступать за какие-либо сборные на юношеском уровне?

Нет, не доводилось.

– Не жалеете об этом?

Возможно, но считаю, что у каждого должен быть свой путь, своя судьба, и если ты бриллиант, то рано или поздно тебя всё равно кто-нибудь разглядит. Кто-то в детстве начинает рано, попадает в сборную, а потом пропадает. А другие, наоборот, начинают поздно, но затем всех обгоняют. У меня друг есть – Гарник Авалян. Он в двадцать два года только попал в команду мастеров, а потом долго играл за многие команды высшей лиги. Он и в «Крыльях» у нас играл, и в других клубах. Ещё можно вспомнить Сергея Наталушко, он тоже только в 23 попал в камышинский «Текстильщик» и также очень долго потом выступал. У каждого свой путь!

– Помните ли вы своё первое выступление за команду мастеров?

Наша команда «Сталь» Чебоксары в те года выступала во второй лиге первенства СССР. Помню, тогда ещё возрастной ценз был – т.е. один молодой игрок должен был играть в основном составе. Поэтому раньше при командах всегда держали 4–5 молодых ребят, двое из которых должны были играть в домашних играх, потом ценз снизили до одного молодого игрока. А когда подошёл мой возраст и я должен был играть по цензу, его отменили совсем. То есть, «молодого» уже не нужно было обязательно выпускать на поле. Но об этом стало известно только перед началом чемпионата. До этого меня и еще одного «молодого» Валеру Орлова готовили под основу.

Первые две домашние игры мы проводили на своём поле, и я в обоих выходил на замену уже не как молодой, а как основной игрок. Обе игры мы тогда выиграли по 1:0.

По моему мнению, введение сейчас ценза на молодого игрока, хотя бы на своем поле, хотя бы во второй и первой лиге, дало бы большой прирост молодых талантов для всего Российского футбола.

– На какой позиции вы начинали играть в команде мастеров?

На позиции опорного полузащитника. Кстати, в тот год после первых двух домашних игр я получил травму и «вылетел из обоймы» на весь первый круг. А во втором круге, после смены тренера, я сразу же в первой игре вышел на поле в основном составе. Мы как раз против куйбышевских «Крыльев» играли. Я играл опорного полузащитника против их капитана Коли Щукина. И потом, когда я оказался в «Крыльях» я ему об этом напомнил. Интересно, первая игра в «основе» именно против «Крыльев»!

Играя центрального полузащитника, я, в первую очередь, старался своего игрока выключить, а потом уже играл в атаку. Бывало даже, что «старые» футболисты соперников мне говорили «Что ты меня так держишь? Ты так играть никогда не научишься», а я на это старался голом ответить. Правда, за «Сталь» забил только два гола.

– Как так получилось, что служба в армии у вас и другого чебоксарца Валерия Орлова проходила в куйбышевском СКА, а не в обычной войсковой части?

СКА Куйбышев – это команда приволжского федерального округа. Руководство и тренеры СКА искали по командам перспективных ребят призывного возраста. Нас с Валерой Орловым взяли на заметку, а потом нам уже делали вызов явиться на просмотр. Но не все было гладко: нам из Куйбышева вызов приходил, а здесь в военкомате его выбрасывали в корзину. Мы приходим, говорим, что нам вызов должен прийти, а нам отвечали, что ничего не было. В итоге мы нашли ходы-выходы, взяли свои документы с военкомата, сделали проводы в команде, и прямым ходом поехали в СКА. Нам повезло, что нашлись люди, которые нам в этом помогли, потом военные все дела уладили. В итоге, после «присяги» мы с Валерой Орловым оказались в СКА и попали на отбор.

– Курс молодого бойца удалось пройти?

Курс молодого футбольного бойца, еще какой! Там столько народу было со всех городов Поволжья!

– То есть, когда туда ехали, ещё не знали, возьмут вас в команду или нет?

Конечно. Там собирали людей и смотрели, отбирали лучших. Одни сборы проходишь, вторые, третьи. После каждых сборов многие отсекались, их отправляли служить в часть. Там система на выживание была. В итоге оставили человек двадцать. Помню, играли на первенство вооружённых сил в г. Чирчик в Узбекистане, после которого была последняя «отсечка». Поле было «чистый бетон», а сверху – слой пыли сантиметра два. И вот, на этом «бетоне» все в подкатах стелились, там такие рубки были, «мама не горюй!». Все ходили потом, как макаки, с красными от ссадин задницами. Лежать невозможно, штаны одеть нельзя, люди хотели в футбол играть, а не в части служить. Нет, мы от армии не бегали. Просто, если ты пошёл в армию, то, как спортсмен, ты тормозишь своё развитие. Конечно, примеры были, что люди отслужили и заиграли после армии, но два года потерять в спорте – это большой минус будет.

– В итоге, и вы, и Валерий Орлов успешно прошли этот отбор, и попали в основной состав команды.

Да, мы попали в заявку на сезон. Кстати, именно там, в Чирчике, мне пришлось сменить амплуа. Как-то в одном матче, у нас по ходу игры удалили основного игрока – левого защитника, а замены ему не нашлось, и на эту позицию перевели меня из полузащиты. В итоге, все последующие игры я отыграл на месте левого защитника.

– Какие у вас были ощущения, когда в составе куйбышевского СКА вы приехали играть в Чебоксары?

Да, было такое, ведь мы играли в одной зоне. Я приехал в Чебоксары в первый же год, когда оказался в СКА г. Куйбышев. В СКА были отобраны лучшие люди с Поволжья, и я был рад, что, играя в основном составе, тем самым не подвел тех людей, кто в меня верил. Мы здесь сыграли 1:1. Против своих ещё сильнее играешь. Чтобы пожалеть кого-то, такого не было.

– И кто из чебоксарцев от вас больше всего пострадал?

Помню, в одном эпизоде сыграл очень грубо, а вот извинился я потом перед тем игроком или нет, не помню. Не прав, конечно, был, хотелось выиграть, доказать всем, что я чего-то стою. Это желание у меня тогда перехлёстывало. То есть, я излишне грубо играл. Я мог в подкате пролететь метров пять и покалечить, но старался сзади не играть, а идти в «лобовую». Конечно, я не жалел соперника, но в то же время я и себя не жалел. Я никогда не корчился, не валялся. Считал, что раз я грубо играю, и если против меня также играют, я не имею права валяться и корчиться. Даже когда мне больно было, я старался быстрее встать, и показать, что я такой несгибаемый. Я перетерплю, встану, и потом отвечу.

– В СКА вы задержались ненадолго, и вскоре вас пригласили в главную команду области – «Крылья Светов».

Да. Первый круг я отыграл за СКА Куйбышев, а второй уже за «Крылья». Нас пригласили троих – Славу Недоросткова из Саратова, Нияза Акбарова из Казани и меня из Чебоксар, сразу после того, как вышел приказ об увольнении студентов очных курсов.

– Как вас принял коллектив? Не было ли тогда футбольной дедовщины?

Да, коллектив в «Крыльях» был возрастной. Вообще, в солидных клубах игроки в основном возрастные были, тем более ценза уже не было. Молодых было очень мало. Только очень одарённые могли заиграть. Нас хорошо в команде приняли. Потому что пришли три молодых и сильных парня, «свежая кровь» – всегда хорошо. Тренером тогда был Антихович Виктор Петрович. Он психолог очень хороший, умеет и команду настроить, и микроклимат хорошо поддержать. Поэтому, конкуренция в команде была здоровая. Бывали, конечно, стычки, но без этого в любой команде не бывает. А что касается дедовщины, что я тут старожил, а вы только пришли, такого не было. Тем более мы втроём вместе держались. Наоборот, все относились хорошо, поддерживали.

– Как прошли первые матчи в новой для вас команде?

На первую игру второго круга мы поехали в Тулу. В тот год на позиции левого защитника в «Крыльях» играл мастер спорта СССР Игорь Лагутенко. В то время у игроков еще не было контрактов, и любой игрок мог свободно перейти в другой клуб в заявочный период. В Тулу мы добирались на своем автобусе через Москву. В Москве Лагутенко пересел в другой автобус, и поехал, по-моему, в «Пахтакор», а я на следующий день вышел в основном составе играть левого защитника. Тот матч в Туле мы выиграли 1:0. Вот так удачно состоялся мой первый матч за «Крылья Советов». А следом была и первая домашняя игра против Саратова. Мы вели 1:0, но сыграли 1:1. Мой игрок, которого я держал, забил гол. Он в борьбе меня опередил. Страшно обидно было, что ребят подвел. Тем не менее, впечатления от первой игры на домашнем стадионе остались в памяти на всю жизнь. Болельщики в Самаре особенные, настоящие, разбирающиеся в футболе. Есть такое понятие в футболе «выиграть стык», это когда мяч оказывается между двумя игроками, и обычно, кто жестче ставит ногу тот и выигрывает единоборство. Раньше, когда игрок шел прямой ногой, карточки давали редко, к тому же «дома» допускалось многое. И поэтому я, бывало, не только прямой ногой, но еще и в прыжке «стыки» выигрывал. Так вот по ходу игры возникает такой «стык», я в прыжке «пробиваю» первого игрока, мяч дальше катится опять к сопернику, делаю второй прыжок, «пробиваю» второго соперника, встаю, и после этого успеваю отдать пас. И тогда ближняя ко мне трибуна взорвалась аплодисментами, а я почувствовал, как у меня мурашки по коже пошли, такой адреналин был! Такое было знакомство с болельщиками. Потом, когда люди меня уже знали, бывало, при подключении к атаке, кричали: «Гриб, вперёд!», у меня буквально вырастали крылья за спиной. Да еще трибуны стадиона «Металлург» бетонные, и когда люди начинали стучать ногами по этому бетону, такой гул стоял – «Ух!» В такие моменты не чувствуешь ни усталости, ни боли, когда тебя так трибуны поддерживают.

– Попадание в высшую лигу было для вас неожиданным?

Да, но когда молодой, всё воспринимаешь, как будто, так и надо. Мы тогда с Саратовом шли в паре и боролись с ним за выход в первую лигу. У меня даже грамота сохранилась за выход. Тогда никто не знал, что тот чемпионат СССР станет последним. Затем был переходный турнир в манеже в Москве. В результате реконструкции мы из второй лиги через буферную зону оказались в высшей. В связи с этим, вспомнил одну историю. В СКА Куйбышеве был у меня друг – Виталий Савран из Ворошиловограда. Как-то я ему задал вопрос: «А хотел бы ты играть в высшей лиге»? Он ответил: «Сильно! Но только не так, чтобы одного пригласили, а выйти вместе со своей командой»! У меня, как раз, так и получилось.

– Самый первый иностранец появился именно в «Крыльях», это было при вас?

Да, Теньо Минчев из Болгарии. Он как раз при мне был приглашен. Он запомнился мне настоящим профессионалом и на поле и за полем. Особенно импонировало то, что, несмотря на свой немолодой возраст, от борьбы Теньо никогда не уходил. Как-то на выезде нас поселили в одном номере, так он пожелал мне, молодому тогда футболисту, подписать хороший контракт. А тогда в российском футболе их вообще не было, мы не знали, что это такое.

Кроме Теньо, в тот период в «Крыльях» были и другие «большие футболисты», которые поиграли в высшей лиге СССР. Например, в обороне посчастливилось играть с такими людьми, как Василий Жупиков, Николай Булгаков, Анатолий Давыдов, которых вся страна знала!

– Так какие у вас были ощущения, когда узнали, что вместо первой лиги вы попали сразу в высшую, и будете играть против московских команд и других старожилов?

Мы с ними и до этого играли и на сборах, и в матчах на кубок Союза. По кубковой сетке мы почти всегда проходили в 1/4 финала. То есть, играя во второй лиге, у нас были победы над командами высшей лиги. Правда, в те времена у нас не было равных условий с московскими клубами. Например, выходим мы в 1/4 финала на «Спартак», либо на ЦСКА, а по календарю ранней весной поля еще не готовы, игру назначают в Москве в манеже. Так они «живут» в этом манеже! А мы едем с юга со сборов и приезжаем в этот манеж. Там другое покрытие, другой отскок мяча. Да к тому же, в их составах всегда лучшие игроки были собраны. Что в «Спартаке» Романцева, что в ЦСКА Садырина. Очень трудно нам было в этом манеже составить им достойную конкуренцию.

– Против кого вам было персонально тяжелее всего играть?

Со «Спартаком», часто приходилось выдвигаться играть против Валеры Карпина, с ЦСКА играть с Семаком. Они – ребята с игровым мышлением, техничные, хорошая стартовая скорость. Из нападающих – Юрий Матвеев, мы с ним со времён СКА соперничали. Он играл за Уральский военный округ, а я – за Приволжский, потом мы уже в высшей лиге «бодались». Против Черышева приходилось играть, да и ещё много против кого. Вообще, в высшей лиге «слабаков» не держат.

– Что было самым тяжёлым во время выступления в составе «Крыльев»? Наверное, предсезонки? И чем отличались предсезонки у Антиховича и Аверьянова?

Да, тоже что и в любой команде, – период закладки функциональной подготовки. А в соревновательный период, – это ответственность за результат.

У Антиховича во время предсезонки период втягивания был длиннее. Бега начинались уже непосредственно перед сезоном. Антихович подводил игроков к сезону постепенно. Основной акцент, на мой взгляд, Виктор Петрович делал на местных игроков, с приглашением опытных, именитых футболистов на ключевые позиции. Да ещё СКА выполнял роль дубля «Крыльев». У Аверьянова же на первом плане была «физика». Одно из любимых выражений у Александра Николаевича: «Слабые гибнут!» Правда, у Виктора Петровича выражения были даже покруче, но это не для прессы. При Аверьянове появились агенты. Начали привозить игроков с Белоруссии, с Украины. Иногда на сборы по сорок человек приезжали, приходилось в очереди постоять, чтобы в столовую зайти. У Аверьянова подход был такой: приехала группа игроков, загнали каждого на тесты, замерили, как человек бежит, как нагрузки переносит, определили МПК и т.д., а потом уже смотрят, как он играет в футбол. Даже если человек не выделяется как футболит, но у него хорошие физические показатели, его оставляют в обойме с целью «из полена сделать Буратино». Временами это получалось.

– А бывало так, что игрок был сильный, талантливый, но психологически не уживался в коллективе, и с ним приходилось расставаться?

Могу честно сказать, при любом тренере в «Крыльях» всегда был хороший коллектив. Бывали такие игроки, которые не уживались, но из-за собственных проблем. Так, чтобы человеку устроили такое отношение, что он ушёл из команды, я такого не помню.

– С кем из игроков у вас остались самые тёплые отношения? С кем продолжаете поддерживать связь?

Конечно, с Гарником Аваляном, он сейчас главный тренер рязанского «Торпедо». Ездил к нему на 50-летний юбилей в Рязань. Играли товарищеский матч: сборная Аваляна против сборной СССР во главе с Евгением Ловчевым. С Васей Жупиковым близко общались, к сожалению, его уже нет в живых. Вместе рыбачили после игр, он рыбак был отменный! Много лет в московском «Торпедо» играл при Иванове. Из местных самарских ребят – мы с Володей Миридоновым дружим, часто общаемся. Много лет и занимались в паре, и жили в одном номере! С Николаем Булгаковым. Он, после Васи Жупикова, в «Крыльях» последнего защитника играл. А в своё время в ЦСКА, ещё вместе с Тархановым. Как когда-то, я и сейчас с ним созваниваюсь, советуюсь. С Акбаровым Ниязом, Славой Недоростковым, да со всеми с кем играл, периодически либо видимся, либо созваниваемся.

– Вы что-то почерпнули у Антиховича и Аверьянова в своей будущей тренерской профессии?

Наверное, выражение «тренерская профессия» ко мне не совсем применима, ведь тренировал команды я на общественных началах, как «хобби». А что касается Антиховича и Аверьянова, – безусловно, почерпнул. И не только от них. У меня с детства было много тренеров. Я периодически то за одну команду играл, то за другую, и от каждого тренера что-то берёшь, и конечно, каждый тренер обязательно оставляет след в твоей профессиональной деятельности и жизни вообще.

– Сможете ли Вы назвать свои сильные и слабые стороны как футболиста?

В современном футболе на высоком уровне очень важны природные физические данные. У меня была выносливость хорошая, я мог всю игру бегать без остановки. Но мне иногда не хватало чуть-чуть природной скорости. Думаю, если бы я бежал чуть-чуть быстрее, в футболе добился бы большего. Что касается бойцовских качеств, настроя на игру, отношения профессионального, всё это у меня было с избытком. Конечно, я был временами не хладнокровным и не разумным, но, возможно, я этим и отличался от других.

– Что было причиной ухода из «Крыльев»?

Травмы. Было время, когда я травм вообще не получал. После каждой тренировки я закачивал голеностопы, суставы и вообще «физике» уделял повышенное внимание. А потом наступил такой период, что пошли травмы. Да ещё и случай несчастный получился. Как-то, перед выездом в Питер, я зашёл с ребятами в соседний с нашей базой гараж, из-под машины железный «башмак» вылетел и мне разрубил голень. Около года ушло на реабилитацию. Как меня столько времени держали в команде, не знаю, наверное, за старые заслуги.

После череды травм я поехал в Новотроицк, а потом решил закончить. Хотя предложения от других клубов у меня были. Тогда как раз агенты появились. Но я отказался. Не могу, когда люди на меня надеются, а я не могу выйти на поле. Одну травму залечиваю, у меня другое что-то рвётся, потом третье. Я понял, что выработал ресурс организма.

– В каком спортивном звании вы завершили свою карьеру?

Даже не знаю. В 1991 году в составе «Крыльев Советов» мы стали чемпионами РСФСР. Виктор Петрович Антихович за это получил звание заслуженного тренера РСФСР. А нас никто ни на что не оформлял. Так что, официально у меня никакого звания нет.

– Даже первого разряда?

Первый разряд и значок я получил ещё в школе, когда учился в восьмом или девятом классе, точно не скажу. В футболе наличие звания не всегда отражает настоящий уровень спортсмена, я в этом уверен.

Хорошо, что бывают и другие знаки отличия в футболе.

– Например?

Например, я являюсь заслуженным ветераном самарского футбола! К тому же, это звание дает пожизненное право без оплаты проходить на стадион, смотреть игры «Крыльев ». Конечно, это не так важно, но приятно. Удостоверения нам вручали в торжественной обстановке во время проведения 70-ти летнего юбилея «Крыльев Советов», куда мы приехали опять же с Гарником Аволяном и другими известными футболистами и тренерами. Не буду перечислять всех, чтобы кого-нибудь не забыть.

– Чем вы стали заниматься по окончании игровой карьеры?

Когда я закончил с профессиональным футболом, то приехал в Чебоксары. Я всегда мечтал чем-то заняться, не связанным с футболом. Занялся предпринимательской деятельностью. Сначала открыли бар, потом магазин, даже ночной клуб был, правда, все помещения приходилось арендовать. Этого хватало на жизнь в то время. Не хотел я дальше со спортом себя связывать, видимо я «наелся» за тот период, когда играл. Да и первое время трудно было морально – отвыкать, что ты футболист. Старался даже по телевизору футбол не смотреть. Включишь, бывало, футбол, а там знакомые все лица, начинаешь вспоминать… Поэтому не играть, не тренировать не хотел. Но у меня есть друзья, тоже любители футбола. Они создали свою команду, и конечно, я не смог остаться в стороне. Так я вернулся в футбол, только теперь любительский. И меня, как говориться, потихонечку затянуло.

– Не связано ли название этой команды «Крылья» с тем, что вы играли за самарские «Крылья»?

У нас было собрание, где обсуждали название команды. Я как раз был против того, чтобы команду назвали «Крылья», не хотел ассоциации с собой. Но кто-то из ребят это название предложил и все проголосовали «за». Вообще, для нашей команды лучше названия вряд ли можно придумать. Костяк команды составляют ребята, которые дружат с детства. Принципы в команде – один за всех и все за одного! Результаты, которые есть у команды, достигаются, в основном, за счет сплочённости коллектива и силы духа! Мы почти всегда пытаемся прыгнуть выше головы, ну как тут без крыльев? Поэтому, только «Крылья»!

– Прошло время, а что сейчас с командой?

Сейчас мы, конечно, постарели, по паспорту, но не сдаемся. Играем по ветеранам. И чемпионами были, и кубок выигрывали. Мы же «Крылья»! У ветеранов эмоций даже больше, чем у молодых. Ведь каждая игра – как последняя «Лебединая песня»!

– Чем вы занимаетесь в настоящий момент помимо игр за ветеранов?

Мне долгое время предлагали быть директором ДЮСШ по футболу, но я отказывался по причине того, что у меня был свой маленький бизнес. И я не думал, что смогу совместить и то и другое. А соответственно, бросить всё ради административной работы, я не мог. Мы же понимаем, что оплата в бюджетной сфере не такая высокая, как хотелось бы. Ещё я боялся, что меня затянет, и я и про семью забуду, и про всё остальное. Слишком многое хотелось изменить. Но, в конце концов, у меня появилось свободное время. Как-то сложились так обстоятельства, что я согласился. Через два месяца знакомства со школой изнутри, еще месяц я потратил на создание программы развития футбола, которая была рассчитана на 5 лет с 2014 по 2018 год. В моей программе есть чёткие направления и конкретные действия, которые нужно предпринимать для развития школы. Всё расписано доступно и понятно. Причем оформлена она по существующей на тот момент форме и стандарту. Но мою программу почему-то не приняли как руководство к действию, посчитали, что это нецелесообразно.

Мою программу можно назвать хорошей или плохой, но она есть. Никто из моих предшественников никогда своих программ не составлял. И хотя, как я говорил, мою программу не приняли, многие пункты из неё были выполнены и перевыполнены досрочно.

Два года моего директорства пролетели быстро. Я не знаю, хорошо я работал или плохо, это не мне решать. Со стороны виднее. Не всегда мы можем свою деятельность оценивать объективно. Но мне не стыдно за тот период, который я отработал. Вот коротко, что было сделано за два года:

Создана команда дубля (ГСС – группа спортивной подготовки). За два года мальчишки выросли так, что смогли полностью заменить иногородних футболистов и выступили на первенство МФС «Приволжье» среди взрослых достойно, заняв третье место уже без «приглашков». Еще раньше, в 2014 году наша сборная ФК «ДЮСШ-Чувашия» выиграла кубок МФС «Приволжье». У нас 50 лет не было такого достижения! Школа выдала 19 кандидатов в мастера спорта! Такого вообще никогда не было у нас в республике. Хотелось бы ещё тренеров отметить, которые в школе работают. Успех сборной не мог бы состояться без таких тренеров, как Иванов Сергей Анатольевич и Кирсанов Сергей Анатольевич, которые сами играли в командах мастеров, а теперь квалифицированно обучают молодежь.

На этом лучше остановиться, увлекся подробностями, - это уже другая тема…

– Видите ли вы нового Сергея Грибова среди игроков нынешнего поколения? Может ли кто-нибудь из них повторить ваш путь?

Сейчас немного по-другому всё происходит, не как в наше время. Сейчас мальчиков стараются, если они чуть-чуть стали играть, сразу пристроить в ближайшие регионы в интернаты – в Казань, в Тольятти и др. Тренеры считают, что если они отправили кого-то куда-то, то это хорошо и правильно. Конечно, логика тут есть. Опять же фактор – нет команды мастеров в Республике! Как удерживать таланты?! У меня не было такого, чтобы меня куда-то возили на просмотр или пристраивали. Но была команда мастеров, в которую меня взяли в 17 лет! И уехал я только, когда достиг призывного возраста. А сейчас дети уезжают в раннем возрасте и их даже разглядеть невозможно. В наше время в детях, юношах уже было ясно, кто лидер, кто самые лучшие игроки, все были на виду. А сейчас только-только мальчик заиграл, как его уже куда-то увезли. И где и когда он заиграет – не известно. Поэтому я не вижу, но все возможно!

– Кстати, Гарник Авалян не спрашивает, есть ли у нас талантливые футболисты, которые могли бы заиграть в его команде?

В Рязани, по-моему, тоже нет спортинтерната. У них команда играет во второй лиге, и тоже существуют трудности с финансированием. Конечно, не такие, как у нас. У них трудности другого характера: из-за финансов не могут бороться за выход в первую лигу и дальше. Да и сейчас кадрами занимаются футбольные агенты.

– То есть, таких разговоров у вас не было?

Нет, конечно. Опять же, сейчас ориентация на свои кадры – это во всех школах, во всех регионах, где нет специальных интернатов. И руководители стараются местными игроками комплектовать свои команды.

– Что бы вы хотели пожелать молодым футболистам?

Совет 1: При любых условиях, находить время на индивидуальную подготовку. Например, не очень хороша передача с левой ноги, не хватает «физики» и т.д., приходи до тренировки или оставайся после и работай! Подтягивай свои слабые стороны индивидуально!

Совет 2: Ставить себе задачи: на карьеру, на игру, на тренировку. Чем планка выше, тем лучше! Никогда не сдаваться!

Совет 3: Не стесняться спрашивать совета у старших товарищей! И, сравнивая их подход со своим мнением, находить оптимальный вариант для своих действий на поле. Лично мне также приходилось самому доходить во многих нюансах, расспрашивать, анализировать. Мне повезло, что в «Крыльях» было у кого спросить совета.

– А можно подробнее по третьему совету?

Понимаете, когда попадаешь в профессиональную команду, подразумевается, что у тебя навыки уже должны быть сформированы. Поэтому тренеры, как правило, не объясняют, например, защитнику – как игрока держать, как позицию выбирать; нападающему – как освободиться от опекуна, и так далее. На самом деле в детском футболе тренеры тоже не достаточно уделяют внимания индивидуальной подготовке, нюансам в единоборствах особенно! А ещё бывает, что с детства человек играл в одном амплуа, а потом оказался на другом. Как в моем случае. А ошибки, особенно в обороне, очень дорого стоят! Это, я считаю, большой минус, тренеры должны разговаривать с игроками в любом возрасте. Но во взрослом футболе с такими вопросами к тренеру подходить неудобно. А вот к старшим товарищам – самое то!

– А что, по вашему мнению, главное в футболе?

Наверное, то же, что и для любого вида спорта. Это: желание, вера в себя и сила воли! Но только все вместе! А не как в поговорке: сила есть, воля есть, а силы воли нет!

– Когда вы тренировали чебоксарские «Крылья», вы беседовали с игроками индивидуально?

Да, конечно. Всегда говорил: ребята, если вам что непонятно, спросите! Не надо молчать, стесняться. Старался разъяснять чётко, конкретно, понятно. Для меня важно, чтобы на поле были порядок и дисциплина. Все понимать должны задачу общую, и каждый свою индивидуальную. Если есть какой-то вопрос, то его надо вытащить и разобрать. Диалог с тренером всегда должен быть – это важно!

– И, напоследок, может быть, я какой-то вопрос не задал, но вам хочется что-то сказать?

Наверное, только о чем я мечтаю, не спросили. Конечно, хочется, чтобы в Чебоксарах была профессиональная команда. Чтобы игры проходили по вечерам, и люди могли приходить на стадион после работы, болеть за свою команду, кто-то за своих детей или воспитанников. Современная футбольная арена с козырьком, освещение, футбольная эстетика, футбольная тусовка, общение! Чувашский футбол имеет свою историю и огромную армию любителей. Как вид спорта, футбол набирает всё большую популярность в России, особенно, в связи с предстоящим ЧМ-2018 г. Уверен, если будут созданы современные условия, наша Республика сможет дать российскому футболу много талантов.

Я хочу верить, что если у нас чего-то сейчас нет, значит, всё самое лучшее и интересное у нас впереди!

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