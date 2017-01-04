Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 11 25
2 Химик-АВГУСТ 11 20
3 ГАИ-Green-Go 11 19
4 ОМОН-Эстет 10 18
5 Волга 10 18
6 Спутник-ДЮСШ №1 11 13
7 ЧГПУ 11 11
8 Красный Октябрь 11 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 7 21
2 Гранит 7 18
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 7 16
4 Комплект21 7 13
5 Пенсионный фонд 7 10
6 Спецподразделение 6 9
7 Дина-Старые Урмары 7 8
8 Элфорт-Атлетико 7 7
9 Романа 6 6
10 Бурилы-Чайка 6 3
11 Факел 7 3
12 БоМиК 6 3
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 4 12
2 Крылья 4 10
3 Динамо 4 9
4 Фемида 4 7
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 4 6
7 Сталь 4 3
8 Ирбис 4 3
9 Тайфун-ДМБ 4 1
10 Союз 3 0
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календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		13
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		10

Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"

Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"Уважаемые любители чувашского футбола! Мы рады сообщить вам, что уже совсем скоро стартует новый проект сайта "Футбол Чувашии" - "Легенды чувашского футбола"! Проект призван открыть для нынешнего футбольного поколения многих известных чувашских футболистов, прославлявших нашу футбольную школу далеко за пределами Республики. Героем нашего первого выпуска в 2017 году станет игрок ветеранской команды "Крылья", экс-игрок самарских "Крыльев Советов" - Сергей Грибов.

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