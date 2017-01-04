Анонс. Проект "Легенды чувашского футбола"

Уважаемые любители чувашского футбола! Мы рады сообщить вам, что уже совсем скоро стартует новый проект сайта "Футбол Чувашии" - "Легенды чувашского футбола"! Проект призван открыть для нынешнего футбольного поколения многих известных чувашских футболистов, прославлявших нашу футбольную школу далеко за пределами Республики. Героем нашего первого выпуска в 2017 году станет игрок ветеранской команды "Крылья", экс-игрок самарских "Крыльев Советов" - Сергей Грибов.