|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|БоМиК
|3
|9
|3
|Спартак
|4
|10
|4
|Ротор
|4
|6
|5
|СШ по футболу
|3
|6
|6
|Волга-ТАВ
|3
|3
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|6
|8
|ФК Чурачики
|4
|1
|9
|ФК Ибреси
|3
|0
|10
|Бурилы
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|5 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|4
|12
|2
|Волга
|4
|10
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|4
|10
|4
|ФК Ибреси
|4
|10
|5
|Крылья
|4
|9
|6
|Факел (Красноармейское)
|4
|9
|7
|Сталь
|4
|8
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|6
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|2
|10
|Темп (Батырево)
|4
|2
|11
|Энергия
|4
|1
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|4
|0
|13
|Рубин (Ядрин)
|4
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|4 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|4 (1)
Лидеры набрали "дежурные" очки
Вурнарцы уже привычно, но не без валидола, громят своих оппонентов, цивиляне легко увозят из Кугесь три очка, а на прекрасном натуральном газоне стадионе на Чапаевском поселке хозяева с трудом обыгрывают гостей из поселка Ибреси.
Высший дивизион. 4 тур. "Химик-АВГУСТ" - "СШ по футболу" - 6:3, "Бурилы" - "БоМиК" - 0:4, "Волга" - ФК "Ибреси" - 3:2
Первый дивизион. "Темп" - "Факел" - 7:1, "Локомотив" - "Тармаш" - 2:0
Второй дивизион. 2 тур. ФК "Шумерля"-2 - "Альмень-Сунары" - 1:3
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 343
- Дата: 03-06-2018
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