Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 9
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 4 10
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 4 6
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 6
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 3 3
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 4 6
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 4 1
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 4 12
2 Волга 4 10
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 4 10
4 ФК Ибреси 4 10
5 Крылья 4 9
6 Факел (Красноармейское) 4 9
7 Сталь 4 8
8 Волга-ТАВ-Чубаево 4 6
9 ФК Янтиково-Локомотив 4 2
10 Темп (Батырево) 4 2
11 Энергия 4 1
12 Заря (Новочебоксарск) 4 0
13 Рубин (Ядрин) 4 0
14 Цивиль (Цивильск) 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
"Динамо" - единоличный лидер

После поражения "крылышек", единственной командой, не потерявшей очков в Первенстве Чувашии среди ветеранов, осталась бело-голубая дружина. В следующем туре им предстоит испытание действующим чемпионом.

 

Ветераны. 4 тур. ФК "Цивиль" - ФК "Ибреси" - 0:2, "Комплект21" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 2:0, "Волга" - "Крылья" - 4:1, "Рубин" - "Динамо" - 1:2, "Локомотив-Янтиково" - "Факел" - 1:3, "Энергия" - "Темп" - 3:3, "Заря" - "Сталь" - 0:5.



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