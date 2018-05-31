"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

29 мая на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах 17 команд из различных уголков Чувашской Республики оспаривали между собой единственную путевку на финал Международного фестиваля по футболу "Локобол-2018", который состоится в Йошкар-Оле в середине июня. В решающем поединке победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда Спортивной школы по футболу Минспорта ЧР - "СШ-2007" (тренер - Сергей Иванов). Второе место заняли футболисты ФК "Шумерля" (тренер - Баторшин Денис). В матче за третье место ФК "Ибреси" (Лариса Андреева) уверенно переиграл чебоксарский "Трактор" - 6:1.