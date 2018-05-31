Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 9
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 3 9
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 3 6
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 6
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 3 3
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 3
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 3 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 3 9
2 Динамо 3 9
3 Волга 3 7
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 3 7
5 ФК Ибреси 3 7
6 Факел (Красноармейское) 3 6
7 Волга-ТАВ-Чубаево 3 6
8 Сталь 3 5
9 ФК Янтиково-Локомотив 3 2
10 Темп (Батырево) 3 1
11 Заря (Новочебоксарск) 3 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 3 0
14 Энергия 3 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

29 мая на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах 17 команд из различных уголков Чувашской Республики оспаривали между собой единственную путевку на финал Международного фестиваля по футболу "Локобол-2018", который состоится в Йошкар-Оле в середине июня. В решающем поединке победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда Спортивной школы по футболу Минспорта ЧР - "СШ-2007" (тренер - Сергей Иванов). Второе место заняли футболисты ФК "Шумерля" (тренер - Баторшин Денис). В матче за третье место ФК "Ибреси" (Лариса Андреева) уверенно переиграл чебоксарский "Трактор" - 6:1.

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"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

"Локобол-2018" в Чувашии. Итоги

  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги  "Локобол-2018" в Чувашии. Итоги


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