Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 9
3 Логотип Ротор Кугеси Ротор 2 6
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 6
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 2 3
6 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 1 3
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 3
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 3 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 3 9
2 Динамо 3 9
3 Волга 3 7
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 3 7
5 ФК Ибреси 3 7
6 Факел (Красноармейское) 3 6
7 Сталь 3 5
8 Волга-ТАВ-Чубаево 2 3
9 ФК Янтиково-Локомотив 3 2
10 Темп (Батырево) 3 1
11 Заря (Новочебоксарск) 2 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 3 0
14 Энергия 3 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
"Бокс" продолжает нокаутировать соперников

Сегодня стартовал третий тур в городской группе Первенства Чувашии в первом дивизионе. В Новочебоксарске "боксеры" с минимальным счетом одолели чебоксарскую "Энергию", тем самым продлив свою выигрышную серию до 3-х побед!



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