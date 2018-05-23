"Бокс" продолжает нокаутировать соперников

Сегодня стартовал третий тур в городской группе Первенства Чувашии в первом дивизионе. В Новочебоксарске "боксеры" с минимальным счетом одолели чебоксарскую "Энергию", тем самым продлив свою выигрышную серию до 3-х побед!