|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|БоМиК
|3
|9
|3
|Ротор
|2
|6
|4
|СШ по футболу
|3
|6
|5
|Волга-ТАВ
|2
|3
|6
|Спартак
|1
|3
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|3
|8
|ФК Чурачики
|3
|0
|9
|ФК Ибреси
|3
|0
|10
|Бурилы
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|5 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|9
|3
|Волга
|3
|7
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|3
|7
|5
|ФК Ибреси
|3
|7
|6
|Факел (Красноармейское)
|3
|6
|7
|Сталь
|3
|5
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|2
|3
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|3
|2
|10
|Темп (Батырево)
|3
|1
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|2
|0
|12
|Рубин (Ядрин)
|2
|0
|13
|Цивиль (Цивильск)
|3
|0
|14
|Энергия
|3
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|4 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|4 (1)
"Спартак" стартовал с победы
Высший дивизион. 3 тур. ФК "Чурачики" - "Ротор" - 0:3, ФК "Шумерля" - "Бурилы" - 4:1, "СШ по футболу" - "Спартак" - 1:2, "БоМиК" - "Волга" - 2:1, ФК "Ибреси" - "Химик-АВГУСТ" - 0:6
Первый дивизион. 2 тур. "Звезда-ИЗВА" - "Старт" - 3:0, ФК "Моргауши" - СК "Воля" - 1:1, "Темп" - "Водник" - 2:0, "Факел" - "Локомотив" - 0:5, "Химик-АВГУСТ-2" - "Аида" - 3:0, "Тармаш" - "Урмары" - 2:0
Второй дивизион. 1 тур. "Спартак" - ФК "Легион" - 2:5, "Альмень-Сунары" - "Кубня" - 4:6, "Рубин" - "Шумерля-2" - 3:0
Ветераны. 3 тур. "Волга" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 5:1, "Крылья" - "Рубин" - 3:1, "Динамо" - "Заря" - 4:1, "Сталь" - ФК "Цивиль" - 5:1, "Комплект21" - "Энергия" - 7:0, ФК "Ибреси" - "Локомотив-Янтиково" - 1:1, "Факел" - "Темп" - 2:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 385
- Дата: 20-05-2018
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