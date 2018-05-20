Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 9
3 Логотип Ротор Кугеси Ротор 2 6
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 6
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 2 3
6 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 1 3
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 3
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 3 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 3 9
2 Динамо 3 9
3 Волга 3 7
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 3 7
5 ФК Ибреси 3 7
6 Факел (Красноармейское) 3 6
7 Сталь 3 5
8 Волга-ТАВ-Чубаево 2 3
9 ФК Янтиково-Локомотив 3 2
10 Темп (Батырево) 3 1
11 Заря (Новочебоксарск) 2 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 3 0
14 Энергия 3 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
"Спартак" стартовал с победы

Высший дивизион. 3 тур. ФК "Чурачики" - "Ротор" - 0:3, ФК "Шумерля" - "Бурилы" - 4:1, "СШ по футболу" - "Спартак" - 1:2, "БоМиК" - "Волга" - 2:1, ФК "Ибреси" - "Химик-АВГУСТ" - 0:6

Первый дивизион. 2 тур. "Звезда-ИЗВА" - "Старт" - 3:0, ФК "Моргауши" - СК "Воля" - 1:1, "Темп" - "Водник" - 2:0, "Факел" - "Локомотив" - 0:5, "Химик-АВГУСТ-2" - "Аида" - 3:0, "Тармаш" - "Урмары" - 2:0

Второй дивизион. 1 тур. "Спартак" - ФК "Легион" - 2:5, "Альмень-Сунары" - "Кубня" - 4:6, "Рубин" - "Шумерля-2" - 3:0

Ветераны. 3 тур. "Волга" - "Волга-ТАВ-Чубаево" - 5:1, "Крылья" - "Рубин" - 3:1, "Динамо" - "Заря" - 4:1, "Сталь" - ФК "Цивиль" - 5:1, "Комплект21" - "Энергия" - 7:0, ФК "Ибреси" - "Локомотив-Янтиково" - 1:1, "Факел" - "Темп" - 2:0.



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