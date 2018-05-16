Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 2 6
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 2 6
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 2 6
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 1 3
6 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 2 0
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 2 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 2 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 2 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 4 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 2 6
2 Динамо 2 6
3 ФК Ибреси 2 6
4 Волга 2 4
5 Факел (Красноармейское) 2 4
6 Комплект21 (Новочебоксарск) 2 4
7 Волга-ТАВ-Чубаево 1 3
8 Сталь 2 2
9 ФК Янтиково-Локомотив 2 1
10 Темп (Батырево) 2 1
11 Заря (Новочебоксарск) 1 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 2 0
14 Энергия 2 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Никоноров Виктор // Волга-ТАВ 4 (0)
Князев Алексей // Волга 3 (0)
Ермаков Олег // Волга 3 (0)
Анонс ближайшего тура

19 мая (суббота)

ФК Чурачики - Ротор (Чурачики, 17:00)

ФК Шумерля-ШЗСА - Бурилы (Шумерля, 17:00)

 

Волга - Волга-ТАВ (Чебоксары, Труд, 13:00)

Динамо - Заря (Чебоксары, Олимпийский, 13:00)

Крылья - Рубин (Чебоксары, Труд, 15:00)

Сталь - ФК Цивиль (Чебоксары, Олимпийский, 15:00)

20 мая (воскресенье)

ФК Ибреси - Химик-АВГУСТ (Ибреси, 17:00)

СШ по футболу - Спартак (Чебоксары, Труд, 17:00)

БоМиК - Волга (Цивильск, 17:00)

 

ФК Ибреси - Локомотив-Янтиково (Ибреси, 13:00)

Комплект21 - Энергия (Новочебоксарск, 13:00)

Факел - Темп (Красноармейское, 13:00)



Вернуться назад




Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика