Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 2 6
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 2 6
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 2 6
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 1 3
6 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 2 0
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 2 0
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 2 0
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 2 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 4 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 2 6
2 Динамо 2 6
3 ФК Ибреси 2 6
4 Волга 2 4
5 Факел (Красноармейское) 2 4
6 Комплект21 (Новочебоксарск) 2 4
7 Волга-ТАВ-Чубаево 1 3
8 Сталь 2 2
9 ФК Янтиково-Локомотив 2 1
10 Темп (Батырево) 2 1
11 Заря (Новочебоксарск) 1 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 2 0
14 Энергия 2 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Никоноров Виктор // Волга-ТАВ 4 (0)
Князев Алексей // Волга 3 (0)
Ермаков Олег // Волга 3 (0)
Вурнары, Цивильск и Чебоксары идут без потерь

Высший дивизион. 2 тур. СШ по футболу - ФК Шумерля-ШЗСА - 3:1, ФК Чурачики - Волга - 0:2, Химик-АВГУСТ - Бурилы - 10:1, БоМиК - ФК Ибреси - 3:1

Первый дивизион. 1 тур. Группа А. ФК Бокс - СК Воля - 3:1, Звезда-ИЗВА - Элара - 1:1, ФК Моргауши - Старт - 1:0,

Ветераны. 2 тур. Локомотив-Янтиково - Сталь - 1:1, Заря - Крылья - 1:3, Факел - Энергия - 7:0, Темп - ФК Ибреси - 0:4, ФК Цивиль - Динамо - 1:6, Рубин - Волга-ТАВ-Чубаево - 0:1



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