|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Ротор
|1
|3
|2
|СШ по футболу
|1
|3
|3
|БоМиК
|1
|3
|4
|Химик-Август
|1
|3
|5
|Спартак
|0
|0
|6
|Волга-ТАВ
|0
|0
|7
|ФК Чурачики
|1
|0
|8
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|ФК Ибреси
|1
|0
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|Бомбардиры. Итоги
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Леонтьев Денис // Ротор
|2 (0)
|Игрок 3 // Команда
|0 (0)
Городские уже начали
Взрослые. Первый дивизион. "Спутник" - "Бриллиант" - 1:2, ФК "Бокс" - СК "Воля" - 3:1, ФК "Моргауши" - "Старт" - 1:0, "Звезда-ИЗВА" - "Элара" - 1:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 167
- Дата: 11-05-2018
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