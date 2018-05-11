Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 1 3
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 3
4 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
5 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 0 0
7 Логотип Чурачики ФК Чурачики 1 0
8 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 1 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 1 0
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 1 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Леонтьев Денис // Ротор 2 (0)
Игрок 3 // Команда 0 (0)
Городские уже начали

Взрослые. Первый дивизион. "Спутник" - "Бриллиант" - 1:2, ФК "Бокс" - СК "Воля" - 3:1, ФК "Моргауши" - "Старт" - 1:0, "Звезда-ИЗВА" - "Элара" - 1:1.



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