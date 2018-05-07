|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Ротор
|1
|3
|2
|СШ по футболу
|1
|3
|3
|БоМиК
|1
|3
|4
|Химик-Август
|1
|3
|5
|Спартак
|0
|0
|6
|Волга-ТАВ
|0
|0
|7
|ФК Чурачики
|1
|0
|8
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|ФК Ибреси
|1
|0
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|Бомбардиры. Итоги
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Леонтьев Денис // Ротор
|2 (0)
|Игрок 3 // Команда
|0 (0)
Локобол-2018 в Чебоксарах
29 мая в 10:00 на стадионе "Олимпийский" состоится Финал Республиканского этапа Международного фестиваля "Локобол-2018" среди детей 2007-08 г.р. Финал Приволжского федерального округа пройдет в середине июня в Йошкар-Оле.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 19
- Дата: 07-05-2018
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