Локобол-2018 в Чебоксарах

29 мая в 10:00 на стадионе "Олимпийский" состоится Финал Республиканского этапа Международного фестиваля "Локобол-2018" среди детей 2007-08 г.р. Финал Приволжского федерального округа пройдет в середине июня в Йошкар-Оле.