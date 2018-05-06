Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 3
2 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 1 3
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 3
4 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
5 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 0 0
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ 0 0
7 Логотип Чурачики ФК Чурачики 1 0
8 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 1 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 1 0
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 1 0
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календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Леонтьев Денис // Ротор 2 (0)
Игрок 3 // Команда 0 (0)
"Ротор" захватил лидерство

Взрослые. 1 тур. ФК "Ибреси" - "Ротор" - 1:6, "СШ по футболу" - "Бурилы" - 4:0.

Ветераны. 1 тур. "Комплект21" - "Рубин" - 5:1, ФК "Цивиль" - "Крылья" - 1:7, ФК "Ибреси" - "Факел" - 2:0, "Сталь" - "Темп" - 0:0.



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