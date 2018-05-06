|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Ротор
|1
|3
|2
|СШ по футболу
|1
|3
|3
|БоМиК
|1
|3
|4
|Химик-Август
|1
|3
|5
|Спартак
|0
|0
|6
|Волга-ТАВ
|0
|0
|7
|ФК Чурачики
|1
|0
|8
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|ФК Ибреси
|1
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Леонтьев Денис // Ротор
|2 (0)
|Игрок 3 // Команда
|0 (0)
"Ротор" захватил лидерство
Взрослые. 1 тур. ФК "Ибреси" - "Ротор" - 1:6, "СШ по футболу" - "Бурилы" - 4:0.
Ветераны. 1 тур. "Комплект21" - "Рубин" - 5:1, ФК "Цивиль" - "Крылья" - 1:7, ФК "Ибреси" - "Факел" - 2:0, "Сталь" - "Темп" - 0:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 522
- Дата: 06-05-2018
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