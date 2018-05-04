Ни пуха, ни пера!
Высший дивизион.
5 мая (суббота)
"Химик-АВГУСТ" - ФК "Чурачики"
ФК "Шумерля" - "БоМиК"
6 мая (воскресенье)
ФК "Ибреси" - "Ротор"
"СШ по футболу" - "Бурилы"
Ветераны.
5 мая (суббота)
"Волга" - "Энергия" (ст."Труд", 11:00)
"Динамо" - ФК "Локомотив-Янтиково" (ст. "Динамо")
6 мая (воскресенье)
"Комплект21" - "Рубин" (ДЮСШ№1 Нчк, 11:00)
ФК "Цивиль" - "Крылья" (13:00)
ФК "Ибреси" - "Факел" (13:00)
"Сталь" - "Темп" (ст."Труд", 15:00)
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 86
- Дата: 04-05-2018
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