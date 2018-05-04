Ни пуха, ни пера!

Высший дивизион.

5 мая (суббота)

"Химик-АВГУСТ" - ФК "Чурачики"

ФК "Шумерля" - "БоМиК"

6 мая (воскресенье)

ФК "Ибреси" - "Ротор"

"СШ по футболу" - "Бурилы"

 

Ветераны.

5 мая (суббота)

"Волга" - "Энергия" (ст."Труд", 11:00)

"Динамо" - ФК "Локомотив-Янтиково" (ст. "Динамо")

6 мая (воскресенье)

"Комплект21" - "Рубин" (ДЮСШ№1 Нчк, 11:00)

ФК "Цивиль" - "Крылья" (13:00)

ФК "Ибреси" - "Факел" (13:00)

"Сталь" - "Темп" (ст."Труд", 15:00)



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