"Химик-АВГУСТ" - обладатель Суперкубка Чувашии - 2018

Воспитанники вурнарского футбола внесли весомый вклад в победу вурнарского "Химик-АВГУСТ" над "СШ по футболу" в матче за Суперкубок Чувашии 2018 года. Поздравляем действующего чемпиона с очередным титулом!

Суперкубок Чувашии. Взрослые.

28 апреля. Стадион "Труд". 16:00. 150 зрителей.

"Химик-АВГУСТ" - "СШ по футболу" 4:0 (3:0).

Судьи: Мальцев Н., Дергачев Д., Юдин Н. Инспектор - Алексеев И.Р.

Голы: Шалин (11, 45), Дмитриев (41) - Андреев (автогол, 51)