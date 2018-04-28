Суперкубок - 2018. Взрослые. Составы команд

Менее чем через час начнется матч за Суперкубок Чувашии 2018 года между командами "Химик-АВГУСТ" и "СШ по футболу". Стали известны составы играющих команд. Итак, за вурнарцев в стартовом составе выйдут: Кустов Павел (вр), Лаврентьев Никита, Лесин Алексей, Мищенко Артем, Раимов Тимур, Хозилов Михаил, Кадушкин Руслан, Черентаев Александр, Шмелев Станислав, Шалин Роман, Дмитриев Егор. За чебоксарцев начнут: Алексеев Александр (вр), Андреев Аркадий, Волков Павел, Григорьев Анатолий, Ключиков Даниил, Краснов Николай, Обручников Александр, Петров Кирилл, Сабиров Артем, Федотов Илья, Яковлев Кирилл. Напомним, что начало матча в 16:00 на стадионе "Труд"