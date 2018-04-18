Суперкубок Чувашии- 2018

В этом году игры за Суперкубок Чувашии состоятся раньше обычного. На этот раз первыми начинают взрослые. 28 апреля на стадионе "Труд" любители футбола в нашей республике могут впервые в этом сезоне увидеть обновленную команду действующего чемпиона - вурнарский "Химик-АВГУСТ". Соперником подопечных А.А.Ешкина по Суперкубку станет чебоксарская "СШ по футболу", завоевавшая в прошлом году Кубок. Начало игры в 16:00.