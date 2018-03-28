"Химик-АВГУСТ" прошел медобследование

Евгений Анатольевич, поздравляю с первым трофеем в этом году. Расскажите, как команда готовится к предстоящему Первенству МФС "Приволжье" среди любительских команд?

- Спасибо. Подготовка идет полным ходом. Помимо физподготовки в Вурнарах, мы стараемся, как можно чаще участвовать в турнирах и товарищеских матчах за пределами республики. Совсем недавно мы выиграли турнир в Сызрани памяти Поварчука, а в начале апреля планируем принять участие на турнире в Йошкар-Оле.

Формирование состава команды уже завершено?

- На 95%. Есть позиции, на которые тренерский штаб еще просматривает нескольких футболистов из Ульяновска.

Кто из местных футболистов попробует свои силы в составе "химиков" в этом сезоне?

- Если речь идет о российском турнире, то это два воспитанника вурнарского футбола - Роман Шалин и Егор Дмитриев, а также экс-динамовцы Артем Бычков и Михаил Хозилов. Что касается выступления в чемпионате Чувашии, то помимо перечисленных, борьбу за сохранение титула поведут еще 4-5 футболистов с прошлогоднего состава.

Какие задачи поставлены перед командой "Химик-АВГУСТ" в Первенстве России?

- Вместе с тренерским составом мы обсудили задачи на сезон и единогласно пришли к выводу, что положительным результатом будет только первое место.

Будет ли команда участвовать в Кубке России?

- Да, запланировано участие в обоих турнирах.

Домашние матчи команда будет проводить в Вурнарах?

- В основном да. По договоренности с Президентом Федерации футбола ЧР несколько матчей пройдут и в Чебоксарах.

Евгений Анатольевич, благодарю за интервью. Желаю "Химику" удачи в дебютном сезоне на российской арене.

- Спасибо. Приглашаю всех болельщиков на наш стадион в Вурнарах поболеть за "Химик-АВГУСТ"