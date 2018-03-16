Положение о чемпионате, первенстве и Кубке на 2018 год

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|32
|2
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|3
|ЧГПУ
|14
|22
|4
|Эврика-ЧГУ
|14
|19
|5
|Frap-Эстет
|14
|18
|6
|Динамо
|14
|17
|7
|Гранит
|14
|14
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|22 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|17 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|15 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|15 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|11
|33
|2
|Комплект21
|11
|28
|3
|Бурилы-Чайка
|11
|22
|4
|Пенсионный фонд
|11
|19
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|11
|18
|6
|Романа-Яхтинг
|11
|16
|7
|Дина
|11
|14
|8
|Крылья-Элара
|11
|11
|9
|СК Воля
|11
|11
|10
|ФК Чурачики
|11
|7
|11
|Химик-АВГУСТ
|11
|7
|12
|Красный Октябрь
|11
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|19 (0)
|Яковлев Александр // БоМиК
|19 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
|
Высший дивизион
|
«Химик-Август» п.Вурнары
|
13 апреля 2018
|
«ФК Шумерля» Шумерля
|
13 апреля 2018
|
«Динамо» Чебоксары
|
13 апреля 2018
|
«СШ по футболу» Чебоксары
|
10 апреля 2018
|
«Спутник» Новочебоксарск
|
09 апреля 2018
|
«Волга-ТАВ» Чебоксары
|
12 апреля 2018
|
«Ротор» п. Кугеси
|
12 апреля 2018
|
«Бурилы» п. Кугеси
|
12 апреля 2018
|
«ФК Ибреси» п. Ибреси
|
11 апреля 2018
|
«ФК Чурачики» п.Чурачики
|
11 апреля 2018
|
Первый дивизион
|
«СК Воля» Чебоксарский р-он
|
19 апреля 2018
|
«Бриллиант» Чебоксары
|
17 апреля 2018
|
«Энергия» Чебоксары
|
19 апреля 2018
|
«ФК Бокс» Новочебоксарск
|
18 апреля 2018
|
«Элара» Чебоксары
|
18 апреля 2018
|
«Звезда» Ишлеи
|
17 апреля 2018
|
«СК Центр» Чебоксары
|
18 апреля 2018
|
«Комплект 21» Новочебоксарск
|
18 апреля 2018
|
«Бомик» Цивильск
|
19 апреля 2018
|
«Темп» Батырево
|
19 апреля 2018
|
«Факел» Красноармейское
|
17 апреля 2018
|
«Тармаш» Турмыши
|
18 апреля 2018
|
«Химик-Август-2» п.Вурнары
|
13 апреля 2018
|
«Аида» Канаш
|
18 апреля 2018
|
«Урмары» Урмары
|
17 апреля 2018
|
«Локомотив» Канаш
|
17 апреля 2018
|
«ФК Моргауши» Моргауши
|
18 апреля 2018
|
«Водник» М. Посад
|
19 апреля 2018
|
Второй дивизион
|
«Спартак» Кр. Четаи
|
17 апреля 2018
|
«Рубин» Ядрин
|
19 апреля 2018
|
«Порецкое» Порецкое
|
18 апреля 2018
|
«Альмень Сунары»
|
19 апреля 2018
|
«Кубня» Комсомольское
|
19 апреля 2018
|
«Заря» Персиланы
|
19 апреля 2018
|
«Колос» Пояндайкино
|
18 апреля 2018
|
«Шумерля-2» Шумерля
|
13 апреля 2018
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 518
- Дата: 16-03-2018
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