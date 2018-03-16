Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 14 32
2 ГАИ-Green-Go 14 24
3 ЧГПУ 14 22
4 Эврика-ЧГУ 14 19
5 Frap-Эстет 14 18
6 Динамо 14 17
7 Гранит 14 14
8 Спутник-ДЮСШ №1 14 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 22 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 17 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 15 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 15 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 11 33
2 Комплект21 11 28
3 Бурилы-Чайка 11 22
4 Пенсионный фонд 11 19
5 БоМиК-Спецподразделение 11 18
6 Романа-Яхтинг 11 16
7 Дина 11 14
8 Крылья-Элара 11 11
9 СК Воля 11 11
10 ФК Чурачики 11 7
11 Химик-АВГУСТ 11 7
12 Красный Октябрь 11 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 19 (0)
Яковлев Александр // БоМиК 19 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
Положение о чемпионате, первенстве и Кубке на 2018 год

Высший дивизион

«Химик-Август» п.Вурнары

13 апреля 2018

«ФК Шумерля» Шумерля

13 апреля 2018

«Динамо» Чебоксары

13 апреля 2018

«СШ по футболу» Чебоксары

10 апреля 2018

«Спутник» Новочебоксарск

09 апреля 2018

«Волга-ТАВ» Чебоксары

12 апреля 2018

«Ротор» п. Кугеси

12 апреля 2018

«Бурилы» п. Кугеси

12 апреля 2018

«ФК Ибреси» п. Ибреси

11 апреля 2018

«ФК Чурачики» п.Чурачики

11 апреля 2018

Первый дивизион

«СК Воля» Чебоксарский р-он

19 апреля 2018

«Бриллиант» Чебоксары

17 апреля 2018

«Энергия» Чебоксары

19 апреля 2018

«ФК Бокс» Новочебоксарск

18 апреля 2018

«Элара» Чебоксары

18 апреля 2018

«Звезда» Ишлеи

17 апреля 2018

«СК Центр» Чебоксары

18 апреля 2018

«Комплект 21» Новочебоксарск

18 апреля 2018

«Бомик» Цивильск

19 апреля 2018

«Темп» Батырево

19 апреля 2018

«Факел» Красноармейское

17 апреля 2018

«Тармаш» Турмыши

18 апреля 2018

«Химик-Август-2» п.Вурнары

13 апреля 2018

«Аида» Канаш

18 апреля 2018

«Урмары» Урмары

17 апреля 2018

«Локомотив» Канаш

17 апреля 2018

«ФК Моргауши» Моргауши

18 апреля 2018

«Водник» М. Посад

19 апреля 2018

Второй дивизион

«Спартак» Кр. Четаи

17 апреля 2018

«Рубин» Ядрин

19 апреля 2018

«Порецкое» Порецкое

18 апреля 2018

«Альмень Сунары»

19 апреля 2018

«Кубня» Комсомольское

19 апреля 2018

«Заря» Персиланы

19 апреля 2018

«Колос» Пояндайкино

18 апреля 2018

«Шумерля-2» Шумерля

13 апреля 2018

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