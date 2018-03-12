"Негаснущие звезды-2018". Итоги

Победой команды "Чебоксарский район" завершился 14-й турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "Негаснущие звезды". Серебро завоевали футболисты чебоксарской "Волги", бронза - у "Стали".