Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 14 32
2 ГАИ-Green-Go 14 24
3 ЧГПУ 14 22
4 Эврика-ЧГУ 14 19
5 Frap-Эстет 14 18
6 Динамо 14 17
7 Гранит 14 14
8 Спутник-ДЮСШ №1 14 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 22 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 17 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 15 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 15 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 11 33
2 Комплект21 11 28
3 Бурилы-Чайка 11 22
4 Пенсионный фонд 11 19
5 БоМиК-Спецподразделение 11 18
6 Романа-Яхтинг 11 16
7 Дина 11 14
8 Крылья-Элара 11 11
9 СК Воля 11 11
10 ФК Чурачики 11 7
11 Химик-АВГУСТ 11 7
12 Красный Октябрь 11 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 19 (0)
Яковлев Александр // БоМиК 19 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
"Негаснущие звезды-2018". Итоги

Победой команды "Чебоксарский район" завершился 14-й турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "Негаснущие звезды". Серебро завоевали футболисты чебоксарской "Волги", бронза - у "Стали".

 

 

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