|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|32
|2
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|3
|ЧГПУ
|14
|22
|4
|Эврика-ЧГУ
|14
|19
|5
|Frap-Эстет
|14
|18
|6
|Динамо
|14
|17
|7
|Гранит
|14
|14
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|22 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|17 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|15 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|15 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|11
|33
|2
|Комплект21
|11
|28
|3
|Бурилы-Чайка
|11
|22
|4
|Пенсионный фонд
|11
|19
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|11
|18
|6
|Романа-Яхтинг
|11
|16
|7
|Дина
|11
|14
|8
|Крылья-Элара
|11
|11
|9
|СК Воля
|11
|11
|10
|ФК Чурачики
|11
|7
|11
|Химик-АВГУСТ
|11
|7
|12
|Красный Октябрь
|11
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|19 (0)
|Яковлев Александр // БоМиК
|19 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
"Негаснущие звезды-2018". Итоги
Победой команды "Чебоксарский район" завершился 14-й турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "Негаснущие звезды". Серебро завоевали футболисты чебоксарской "Волги", бронза - у "Стали".
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 68
- Дата: 12-03-2018
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