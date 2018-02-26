|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|32
|2
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|3
|ЧГПУ
|14
|22
|4
|Эврика-ЧГУ
|14
|19
|5
|Frap-Эстет
|14
|18
|6
|Динамо
|14
|17
|7
|Гранит
|14
|14
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|22 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|17 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|15 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|15 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|11
|33
|2
|Комплект21
|11
|28
|3
|Бурилы-Чайка
|11
|22
|4
|Пенсионный фонд
|11
|19
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|11
|18
|6
|Романа-Яхтинг
|11
|16
|7
|Дина
|11
|14
|8
|Крылья-Элара
|11
|11
|9
|СК Воля
|11
|11
|10
|ФК Чурачики
|11
|7
|11
|Химик-АВГУСТ
|11
|7
|12
|Красный Октябрь
|11
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|19 (0)
|Яковлев Александр // БоМиК
|19 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
Мини-футбол. Итоги сезона - 2018
Высший дивизион. 14 тур. «ЧГУ-Эврика» – «ГАИ-Green Go» – 7:1, «FRAP-Эстет» – «ЧГПУ» – 5:2, «Волга» – «Спутник-ДЮСШ1» – 7:3, «Динамо» – «Гранит» – 6:6.
Первый дивизион. 11 тур. «Бомик-Спецподразделение МВД» – «Крылья-Элара» – 5:1, ФК «Чурачики» – «Химик-АВГУСТ» – 3:2, «СК Воля» – «Красный Октябрь» – 3:3, «Бурилы-Чайка» – «Канмаш-Лидер» – 1:3, «Романа-Яхтинг» – «Пенсионный Фонд» – 4:12, «Дина» – «Комплект21» – 0:5*.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 189
- Дата: 26-02-2018
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