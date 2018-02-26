Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 14 32
2 ГАИ-Green-Go 14 24
3 ЧГПУ 14 22
4 Эврика-ЧГУ 14 19
5 Frap-Эстет 14 18
6 Динамо 14 17
7 Гранит 14 14
8 Спутник-ДЮСШ №1 14 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 22 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 17 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 15 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 15 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 11 33
2 Комплект21 11 28
3 Бурилы-Чайка 11 22
4 Пенсионный фонд 11 19
5 БоМиК-Спецподразделение 11 18
6 Романа-Яхтинг 11 16
7 Дина 11 14
8 Крылья-Элара 11 11
9 СК Воля 11 11
10 ФК Чурачики 11 7
11 Химик-АВГУСТ 11 7
12 Красный Октябрь 11 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 19 (0)
Яковлев Александр // БоМиК 19 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
Мини-футбол. Итоги сезона - 2018

Высший дивизион. 14 тур. «ЧГУ-Эврика» – «ГАИ-Green Go» – 7:1, «FRAP-Эстет» – «ЧГПУ» – 5:2, «Волга» – «Спутник-ДЮСШ1» – 7:3, «Динамо» – «Гранит» – 6:6.  

 

Первый дивизион. 11 тур. «Бомик-Спецподразделение МВД» – «Крылья-Элара» – 5:1, ФК «Чурачики» – «Химик-АВГУСТ» – 3:2, «СК Воля» – «Красный Октябрь» – 3:3, «Бурилы-Чайка» – «Канмаш-Лидер» – 1:3, «Романа-Яхтинг» – «Пенсионный Фонд» – 4:12, «Дина» – «Комплект21» – 0:5*. 

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