Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 13 29
2 ГАИ-Green-Go 13 24
3 ЧГПУ 13 22
4 Динамо 13 16
5 Эврика-ЧГУ 13 16
6 Frap-Эстет 13 15
7 Гранит 13 13
8 Спутник-ДЮСШ №1 13 7
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 18 (1)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 14 (0)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 14 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 10 30
2 Комплект21 10 25
3 Бурилы-Чайка 10 22
4 Пенсионный фонд 10 16
5 Романа-Яхтинг 10 16
6 БоМиК-Спецподразделение 10 15
7 Дина 10 14
8 Крылья-Элара 10 11
9 СК Воля 10 10
10 Химик-АВГУСТ 10 7
11 ФК Чурачики 10 4
12 Красный Октябрь 10 4
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 17 (0)
Иванов Александр // БоМиК 15 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 15 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 14 (0)
«Волга» - чемпион!

Высший дивизион. 13 тур. «Гранит» – «ЧГУ-Эврика» – 1:4, «ЧГПУ» – «Волга» – 1:2, «Спутник-ДЮСШ1» – «Динамо» – 4:4, «ГАИ-Green Go» – «FRAP-Эстет» – 8:2. 

 

Первый дивизион. 10 тур. «Крылья-Элара» – «ФК Чурачики» – 2:2, «Красный Октябрь» – «Бурилы-Чайка» – 2:3, «Пенсионный Фонд» – «Дина» – 3:3, «Химик-АВГУСТ» – «СК Воля» – 9:3, «Канмаш-Лидер» – «Романа-Яхтинг» – 4:2, «Бомик-Спецподразделение МВД» - «Комплект21» – 9:5. 

 

Ветераны13 тур. «Фемида» – «Сталь» – 3:5, «Крылья» – «Убеево» – 1:0, «Тайфун-Шемурша» – «Волга» – 3:4, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Союз-50» – 8:2, «Динамо» – «Комплект21» – 8:1, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «МКМ» – 2:6.

Комплект21 - победитель Первенства по мини-футболу среди ветеранов 2018 года

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