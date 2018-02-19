|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|13
|29
|2
|ГАИ-Green-Go
|13
|24
|3
|ЧГПУ
|13
|22
|4
|Динамо
|13
|16
|5
|Эврика-ЧГУ
|13
|16
|6
|Frap-Эстет
|13
|15
|7
|Гранит
|13
|13
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|13
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|18 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|14 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|14 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|10
|30
|2
|Комплект21
|10
|25
|3
|Бурилы-Чайка
|10
|22
|4
|Пенсионный фонд
|10
|16
|5
|Романа-Яхтинг
|10
|16
|6
|БоМиК-Спецподразделение
|10
|15
|7
|Дина
|10
|14
|8
|Крылья-Элара
|10
|11
|9
|СК Воля
|10
|10
|10
|Химик-АВГУСТ
|10
|7
|11
|ФК Чурачики
|10
|4
|12
|Красный Октябрь
|10
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|17 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|14 (0)
«Волга» - чемпион!
Высший дивизион. 13 тур. «Гранит» – «ЧГУ-Эврика» – 1:4, «ЧГПУ» – «Волга» – 1:2, «Спутник-ДЮСШ1» – «Динамо» – 4:4, «ГАИ-Green Go» – «FRAP-Эстет» – 8:2.
Первый дивизион. 10 тур. «Крылья-Элара» – «ФК Чурачики» – 2:2, «Красный Октябрь» – «Бурилы-Чайка» – 2:3, «Пенсионный Фонд» – «Дина» – 3:3, «Химик-АВГУСТ» – «СК Воля» – 9:3, «Канмаш-Лидер» – «Романа-Яхтинг» – 4:2, «Бомик-Спецподразделение МВД» - «Комплект21» – 9:5.
Ветераны. 13 тур. «Фемида» – «Сталь» – 3:5, «Крылья» – «Убеево» – 1:0, «Тайфун-Шемурша» – «Волга» – 3:4, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Союз-50» – 8:2, «Динамо» – «Комплект21» – 8:1, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «МКМ» – 2:6.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 127
- Дата: 19-02-2018
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