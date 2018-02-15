Зимнее первенство. Первый дивизион. 2 тур

По итогам первого тура Открытого зимнего первенства г. Чебоксары в первом дивизионе лидерство неожиданно захватили самые юные футболисты турнира - «СШ-2002», обыгравшие «Элару» со счетом 5:1. Следующим испытанием для лидера станет игра против «Волга-2» в ближайшую субботу.

17 февраля (суббота)

13:00 Бриллиант - Энергия - ст. «Волга»

15:00 Волга-2 - СШ-2002 - ст. «Волга»

18 февраля (воскресенье)

10:00 СШ-2001 - Элара - ст. «Олимпийский»