|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|12
|26
|2
|ЧГПУ
|12
|22
|3
|ГАИ-Green-Go
|12
|21
|4
|Динамо
|12
|15
|5
|Frap-Эстет
|12
|15
|6
|Эврика-ЧГУ
|12
|13
|7
|Гранит
|12
|13
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|12
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|17 (1)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|14 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|9
|27
|2
|Комплект21
|9
|22
|3
|Бурилы-Чайка
|9
|19
|4
|БоМиК-Спецподразделение
|9
|15
|5
|Пенсионный фонд
|9
|15
|6
|Дина
|9
|13
|7
|Романа-Яхтинг
|8
|13
|8
|Крылья-Элара
|9
|10
|9
|СК Воля
|9
|10
|10
|Красный Октябрь
|8
|4
|11
|Химик-АВГУСТ
|9
|4
|12
|ФК Чурачики
|9
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|16 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|13 (0)
|Иванов Кирилл // Комплект21
|12 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|12 (0)
Зимнее первенство. Первый дивизион. 2 тур
По итогам первого тура Открытого зимнего первенства г. Чебоксары в первом дивизионе лидерство неожиданно захватили самые юные футболисты турнира - «СШ-2002», обыгравшие «Элару» со счетом 5:1. Следующим испытанием для лидера станет игра против «Волга-2» в ближайшую субботу.
17 февраля (суббота)
13:00 Бриллиант - Энергия - ст. «Волга»
15:00 Волга-2 - СШ-2002 - ст. «Волга»
18 февраля (воскресенье)
10:00 СШ-2001 - Элара - ст. «Олимпийский»
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 12
- Дата: 15-02-2018
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