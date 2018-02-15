Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 12 26
2 ЧГПУ 12 22
3 ГАИ-Green-Go 12 21
4 Динамо 12 15
5 Frap-Эстет 12 15
6 Эврика-ЧГУ 12 13
7 Гранит 12 13
8 Спутник-ДЮСШ №1 12 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 17 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 14 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 9 27
2 Комплект21 9 22
3 Бурилы-Чайка 9 19
4 БоМиК-Спецподразделение 9 15
5 Пенсионный фонд 9 15
6 Дина 9 13
7 Романа-Яхтинг 8 13
8 Крылья-Элара 9 10
9 СК Воля 9 10
10 Красный Октябрь 8 4
11 Химик-АВГУСТ 9 4
12 ФК Чурачики 9 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 16 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 13 (0)
Иванов Кирилл // Комплект21 12 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 12 (0)
Зимнее первенство. Первый дивизион. 2 тур

Зимнее первенство. Первый дивизион. 1 турПо итогам первого тура Открытого зимнего первенства г. Чебоксары в первом дивизионе лидерство неожиданно захватили самые юные футболисты турнира - «СШ-2002», обыгравшие «Элару» со счетом 5:1. Следующим испытанием для лидера станет игра против «Волга-2» в ближайшую субботу.

17 февраля (суббота)

13:00 Бриллиант - Энергия - ст. «Волга»

15:00 Волга-2 - СШ-2002 - ст. «Волга»

18 февраля (воскресенье)

10:00 СШ-2001 - Элара - ст. «Олимпийский»

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