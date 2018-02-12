|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|12
|26
|2
|ЧГПУ
|12
|22
|3
|ГАИ-Green-Go
|12
|21
|4
|Динамо
|12
|15
|5
|Frap-Эстет
|12
|15
|6
|Эврика-ЧГУ
|12
|13
|7
|Гранит
|12
|13
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|12
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|17 (1)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|14 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|9
|27
|2
|Комплект21
|9
|22
|3
|Бурилы-Чайка
|9
|19
|4
|БоМиК-Спецподразделение
|9
|15
|5
|Пенсионный фонд
|9
|15
|6
|Дина
|9
|13
|7
|Романа-Яхтинг
|8
|13
|8
|Крылья-Элара
|9
|10
|9
|СК Воля
|9
|10
|10
|Красный Октябрь
|8
|4
|11
|Химик-АВГУСТ
|9
|4
|12
|ФК Чурачики
|9
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|16 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|13 (0)
|Иванов Кирилл // Комплект21
|12 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|12 (0)
«Волжане» в шаге от чемпионства
Высший дивизион. 12 тур. «Волга» – «ГАИ-Green Go» – 1:0, «Динамо» – «ЧГПУ» – 1:3, «ЧГУ-Эврика» – «FRAP-Эстет» – 5:5, «Гранит» – «Спутник-ДЮСШ1» – 9:5.
Первый дивизион. 9 тур. «Бомик-Спецподразделение МВД» – «Пенсионный Фонд» – 6:2, «Дина» – «Канмаш-Лидер» – 3:4, «СК Воля» – «ФК Чурачики» – 4:1, «Комплект21» – «Крылья-Элара» – 2:0, «Бурилы-Чайка» – 1:4, «Романа-Яхтинг» – «Красный Октябрь» – перенос, «Бурилы-Чайка» - «Химик-АВГУСТ» – 6:3.
Ветераны. 12 тур. «Комплект21» – «Фемида» – 6:0, «Убеево» – «Динамо» – 1:8, «Сталь» – «Молочный двор» – 5:1, «Союз-50» – «Тайфун-Шемурша» – 0:3, «ДМБ» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 6:4, «МКМ» – «Крылья» – 3:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 33
- Дата: 12-02-2018
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