Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 12 26
2 ЧГПУ 12 22
3 ГАИ-Green-Go 12 21
4 Динамо 12 15
5 Frap-Эстет 12 15
6 Эврика-ЧГУ 12 13
7 Гранит 12 13
8 Спутник-ДЮСШ №1 12 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 17 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 14 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 9 27
2 Комплект21 9 22
3 Бурилы-Чайка 9 19
4 БоМиК-Спецподразделение 9 15
5 Пенсионный фонд 9 15
6 Дина 9 13
7 Романа-Яхтинг 8 13
8 Крылья-Элара 9 10
9 СК Воля 9 10
10 Красный Октябрь 8 4
11 Химик-АВГУСТ 9 4
12 ФК Чурачики 9 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 16 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 13 (0)
Иванов Кирилл // Комплект21 12 (0)
Васильев Сергей // Канмаш-Лидер 12 (0)
«Волжане» в шаге от чемпионства

Высший дивизион. 12 тур. «Волга» – «ГАИ-Green Go» – 1:0, «Динамо» – «ЧГПУ» – 1:3, «ЧГУ-Эврика» – «FRAP-Эстет» – 5:5, «Гранит» – «Спутник-ДЮСШ1» – 9:5. 

 

Первый дивизион. 9 тур. «Бомик-Спецподразделение МВД» – «Пенсионный Фонд» – 6:2, «Дина» – «Канмаш-Лидер» – 3:4, «СК Воля» – «ФК Чурачики» – 4:1, «Комплект21» – «Крылья-Элара» – 2:0, «Бурилы-Чайка» – 1:4, «Романа-Яхтинг» – «Красный Октябрь» – перенос, «Бурилы-Чайка» - «Химик-АВГУСТ» –  6:3. 

 

Ветераны12 тур. «Комплект21» – «Фемида» – 6:0, «Убеево» – «Динамо» – 1:8, «Сталь» – «Молочный двор» – 5:1, «Союз-50» – «Тайфун-Шемурша» – 0:3, «ДМБ» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 6:4, «МКМ» – «Крылья» – 3:2.

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