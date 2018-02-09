Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 11 23
2 ГАИ-Green-Go 11 21
3 ЧГПУ 11 19
4 Динамо 11 15
5 Frap-Эстет 11 14
6 Эврика-ЧГУ 11 12
7 Гранит 11 10
8 Спутник-ДЮСШ №1 11 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 13 (1)
Изоркин Александр // ГАИ-Green Go 11 (0)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 11 (0)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 11 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 8 24
2 Комплект21 8 19
3 Бурилы-Чайка 8 16
4 Пенсионный фонд 8 15
5 Дина 8 13
6 Романа-Яхтинг 8 13
7 БоМиК-Спецподразделение 8 12
8 Крылья-Элара 8 10
9 СК Воля 8 7
10 Красный Октябрь 8 4
11 Химик-АВГУСТ 8 4
12 ФК Чурачики 8 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 14 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 12 (0)
Иванов Кирилл // Комплект21 12 (0)
Зимнее первенство. Первый дивизион. 1 тур

1 тур.

10 февраля (суббота)
Высший дивизион
10-00 - Романа - Форум
11-00 - Барсы - Поселок
12-00 - Красный Октябрь - Барселона
13-00 - ТД Аврора - Эткер52
14-00 - Северо-Запад - Феникс

Второй дивизион
15-00 - Вескул - Сокол
16-00 - Спарта - Искра
17-00 - Гольфстрим-Пожарка - Легион

11 февраля (воскресенье)

Первый дивизион
10-00 - Рябинка- Инсайт
11-00 - Агрегатка - Кубы
12-00 - Сувары - Фемида21
13-00 - Рать - Спектр
14-00 - Альянс - Интер

Второй дивизион
15-00 - Кадыкова - Рябинка-2
16-00 - ЧАЗ - ЧЭАЗ               

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