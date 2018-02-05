Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 11 23
2 ГАИ-Green-Go 11 21
3 ЧГПУ 11 19
4 Динамо 11 15
5 Frap-Эстет 11 14
6 Эврика-ЧГУ 11 12
7 Гранит 11 10
8 Спутник-ДЮСШ №1 11 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 14 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 13 (1)
Изоркин Александр // ГАИ-Green Go 11 (0)
Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика 11 (0)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 11 (2)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 8 24
2 Комплект21 8 19
3 Бурилы-Чайка 8 16
4 Пенсионный фонд 8 15
5 Дина 8 13
6 Романа-Яхтинг 8 13
7 БоМиК-Спецподразделение 8 12
8 Крылья-Элара 8 10
9 СК Воля 8 7
10 Красный Октябрь 8 4
11 Химик-АВГУСТ 8 4
12 ФК Чурачики 8 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Яковлев Александр // БоМиК 14 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 12 (0)
Иванов Кирилл // БоМиК 12 (0)
«Комплект21» - победитель Первенства

Высший дивизион. 11 тур. «ЧГПУ» – «Гранит» – 3:4, «FRAP-Эстет» – «Волга» – 2:2, «Спутник-ДЮСШ1» – «ЧГУ-Эврика» – 5:8, «ГАИ-Green Go» – «Динамо» – 2:2. 

 

Первый дивизион. 8 тур. «ФК Чурачики» – «Бурилы-Чайка» – 1:4, «Красный Октябрь» – «Дина» – 3:3,«Пенсионный Фонд» – «Комплект21» – 3:6, «Крылья-Элара» – «СК Воля» – 5:1, «Химик-АВГУСТ» – «Романа-Яхтинг» – 3:4, «Канмаш-Лидер» –  «Бомик-Спецподразделение МВД» – 5:2. 

 

Ветераны10 тур. «Сталь» – «Волга» – 1:5, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Крылья» – 0:3, «Комплект21» – «Тайфун-Шемурша» – 4:1, «Убеево» – «Молочный двор» – 2:5, «ДМБ» –  «Динамо» – 2:3, «МКМ» – «Фемида» – 9:2. 11 тур. «Крылья» – «ДМБ» – 4:3, «Динамо» - «МКМ» – 3:4, «Фемида» – «Убеево» – 2:2, «Волга» – «Союз-50» – 3:0, «Тайфун-Шемурша» – «Сталь» – 3:1, «Молочный двор» – «Комплект21» – 2:11, «Сталь» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 5:5.

Поздравляем новочебоксарский «Комплект21» с победой в турнире!

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