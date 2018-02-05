«Комплект21» - победитель Первенства

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|11
|23
|2
|ГАИ-Green-Go
|11
|21
|3
|ЧГПУ
|11
|19
|4
|Динамо
|11
|15
|5
|Frap-Эстет
|11
|14
|6
|Эврика-ЧГУ
|11
|12
|7
|Гранит
|11
|10
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|11
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|13 (1)
|Изоркин Александр // ГАИ-Green Go
|11 (0)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|11 (0)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|11 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|8
|24
|2
|Комплект21
|8
|19
|3
|Бурилы-Чайка
|8
|16
|4
|Пенсионный фонд
|8
|15
|5
|Дина
|8
|13
|6
|Романа-Яхтинг
|8
|13
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|8
|12
|8
|Крылья-Элара
|8
|10
|9
|СК Воля
|8
|7
|10
|Красный Октябрь
|8
|4
|11
|Химик-АВГУСТ
|8
|4
|12
|ФК Чурачики
|8
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|14 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|12 (0)
|Иванов Кирилл // БоМиК
|12 (0)
Высший дивизион. 11 тур. «ЧГПУ» – «Гранит» – 3:4, «FRAP-Эстет» – «Волга» – 2:2, «Спутник-ДЮСШ1» – «ЧГУ-Эврика» – 5:8, «ГАИ-Green Go» – «Динамо» – 2:2.
Первый дивизион. 8 тур. «ФК Чурачики» – «Бурилы-Чайка» – 1:4, «Красный Октябрь» – «Дина» – 3:3,«Пенсионный Фонд» – «Комплект21» – 3:6, «Крылья-Элара» – «СК Воля» – 5:1, «Химик-АВГУСТ» – «Романа-Яхтинг» – 3:4, «Канмаш-Лидер» – «Бомик-Спецподразделение МВД» – 5:2.
Ветераны. 10 тур. «Сталь» – «Волга» – 1:5, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Крылья» – 0:3, «Комплект21» – «Тайфун-Шемурша» – 4:1, «Убеево» – «Молочный двор» – 2:5, «ДМБ» – «Динамо» – 2:3, «МКМ» – «Фемида» – 9:2. 11 тур. «Крылья» – «ДМБ» – 4:3, «Динамо» - «МКМ» – 3:4, «Фемида» – «Убеево» – 2:2, «Волга» – «Союз-50» – 3:0, «Тайфун-Шемурша» – «Сталь» – 3:1, «Молочный двор» – «Комплект21» – 2:11, «Сталь» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 5:5.
Поздравляем новочебоксарский «Комплект21» с победой в турнире!
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 124
- Дата: 05-02-2018
|