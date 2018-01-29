|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|9
|22
|2
|ГАИ-Green-Go
|9
|17
|3
|ЧГПУ
|9
|16
|4
|Динамо
|9
|13
|5
|Frap-Эстет
|9
|12
|6
|Гранит
|9
|7
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|9
|6
|8
|Эврика-ЧГУ
|9
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|13 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|11 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|9 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|6
|18
|2
|Комплект21
|6
|16
|3
|Пенсионный фонд
|6
|15
|4
|Бурилы-Чайка
|6
|10
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|6
|9
|6
|Дина
|6
|9
|7
|Романа-Яхтинг
|6
|7
|8
|СК Воля
|6
|7
|9
|Химик-АВГУСТ
|6
|4
|10
|Крылья-Элара
|6
|4
|11
|ФК Чурачики
|6
|3
|12
|Красный Октябрь
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|10
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|10 (1)
|Кириллов Андрей // Дина
|8
Интрига возрождается
Высший дивизион. 10 тур. «Динамо» – «FRAP-Эстет» – 2:2, «Гранит» – «ГАИ-Green Go» – 0:5, «Спутник-ДЮСШ1» – «ЧГПУ» – 2:5, «ЧГУ-Эврика» - «Волга» – 7:2.
Первый дивизион. 7 тур. «Дина» – «Химик-АВГУСТ» – 10:2, «Пенсионный Фонд» – «Крылья-Элара» – 1:2, «Бурилы-Чайка» – «СК Воля» – 5:3, «Комплект21» – «Канмаш-Лидер» – 6:8, «Бомик» – «Красный Октябрь» – 9:4, «Романа-Яхтинг» – «ФК Чурачики» – 6:4.
Ветераны. 7 тур. «ДМБ» – «Сталь» – 3:4, «Крылья» – «Волга» – 2:2, «Фемида» – «Молочный двор» – 1:4, «МКМ» – «Комплект21» – 3:6, «Динамо» – «Тайфун-Шемурша» – 6:0. 8 тур. «Волга» – «Динамо» - 0:0, «Союз-50» – «Крылья» – 0:8, «Комплект21» – «ДМБ» – 7:3, «Тайфун-Шемурша» – «Фемида» – 3:1, «Убеево» – «МКМ» – 0:6.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 193
- Дата: 29-01-2018
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