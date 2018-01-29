Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 9 22
2 ГАИ-Green-Go 9 17
3 ЧГПУ 9 16
4 Динамо 9 13
5 Frap-Эстет 9 12
6 Гранит 9 7
7 Спутник-ДЮСШ №1 9 6
8 Эврика-ЧГУ 9 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 13 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 11 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 9 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 6 18
2 Комплект21 6 16
3 Пенсионный фонд 6 15
4 Бурилы-Чайка 6 10
5 БоМиК-Спецподразделение 6 9
6 Дина 6 9
7 Романа-Яхтинг 6 7
8 СК Воля 6 7
9 Химик-АВГУСТ 6 4
10 Крылья-Элара 6 4
11 ФК Чурачики 6 3
12 Красный Октябрь 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 10
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 10 (1)
Кириллов Андрей // Дина 8
Интрига возрождается

Высший дивизион. 10 тур. «Динамо» – «FRAP-Эстет» – 2:2, «Гранит» – «ГАИ-Green Go» – 0:5, «Спутник-ДЮСШ1» – «ЧГПУ» – 2:5, «ЧГУ-Эврика» - «Волга» – 7:2. 

 

Первый дивизион. 7 тур. «Дина» – «Химик-АВГУСТ» – 10:2, «Пенсионный Фонд» – «Крылья-Элара» – 1:2, «Бурилы-Чайка» – «СК Воля» – 5:3, «Комплект21» – «Канмаш-Лидер» –  6:8, «Бомик» – «Красный Октябрь» – 9:4, «Романа-Яхтинг» – «ФК Чурачики» – 6:4.

 

Ветераны7 тур. «ДМБ» – «Сталь» – 3:4, «Крылья» – «Волга» – 2:2, «Фемида» – «Молочный двор» – 1:4, «МКМ» – «Комплект21» – 3:6, «Динамо» – «Тайфун-Шемурша» – 6:0. 8 тур. «Волга» – «Динамо» - 0:0, «Союз-50» – «Крылья» – 0:8, «Комплект21» – «ДМБ» – 7:3, «Тайфун-Шемурша» – «Фемида» – 3:1, «Убеево» – «МКМ» – 0:6.

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