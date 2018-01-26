|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|9
|22
|2
|ГАИ-Green-Go
|9
|17
|3
|ЧГПУ
|9
|16
|4
|Динамо
|9
|13
|5
|Frap-Эстет
|9
|12
|6
|Гранит
|9
|7
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|9
|6
|8
|Эврика-ЧГУ
|9
|6
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|13 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|11 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|9 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|6
|18
|2
|Комплект21
|6
|16
|3
|Пенсионный фонд
|6
|15
|4
|Бурилы-Чайка
|6
|10
|5
|БоМиК-Спецподразделение
|6
|9
|6
|Дина
|6
|9
|7
|Романа-Яхтинг
|6
|7
|8
|СК Воля
|6
|7
|9
|Химик-АВГУСТ
|6
|4
|10
|Крылья-Элара
|6
|4
|11
|ФК Чурачики
|6
|3
|12
|Красный Октябрь
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|10
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|10 (1)
|Кириллов Андрей // Дина
|8
Афиша ближайшего тура
Взрослые. ФОК ЧГУ
27 января (суббота)
12:00 Динамо - FRAP-Эстет
13:00 Гранит - ГАИ-Green Go
14:00 Дина - Химик-АВГУСТ
15:00 Пенсионный Фонд - Крылья-Элара
16:00 Бурилы-Чайка - СК Воля
28 января (воскресенье)
12:00 Спутник-ДЮСШ№1 - ЧГПУ
13:00 Эврика-ЧГУ - Волга
14:00 Комплект21 - Канмаш-Лидер
15:00 Бомик - Красный Октябрь
16:00 Романа-Яхтинг - ФК Чурачики
Ветераны. ФОК "Спартак"
27 января (суббота)
10:50 ДМБ - Сталь
11:40 Крылья - Волга
12:30 Фемида - Молочный двор
13:20 МКМ - Комплект21
14:10 Динамо - Тайфун-Шемурша
28 января (воскресенье)
10:50 Волга - Динамо
11:40 Союз-50 - Крылья
12:30 Комплект21 - ДМБ
13:20 Тайфун-Шемурша - Фемида
14:10 Убеево - МКМ
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 87
- Дата: 26-01-2018
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