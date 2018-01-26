Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 9 22
2 ГАИ-Green-Go 9 17
3 ЧГПУ 9 16
4 Динамо 9 13
5 Frap-Эстет 9 12
6 Гранит 9 7
7 Спутник-ДЮСШ №1 9 6
8 Эврика-ЧГУ 9 6
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 13 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 11 (1)
Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика 9 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 6 18
2 Комплект21 6 16
3 Пенсионный фонд 6 15
4 Бурилы-Чайка 6 10
5 БоМиК-Спецподразделение 6 9
6 Дина 6 9
7 Романа-Яхтинг 6 7
8 СК Воля 6 7
9 Химик-АВГУСТ 6 4
10 Крылья-Элара 6 4
11 ФК Чурачики 6 3
12 Красный Октябрь 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 10
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 10 (1)
Кириллов Андрей // Дина 8
Афиша ближайшего тура

Взрослые. ФОК ЧГУ

27 января (суббота)

12:00 Динамо - FRAP-Эстет

13:00 Гранит - ГАИ-Green Go

14:00 Дина - Химик-АВГУСТ

15:00 Пенсионный Фонд - Крылья-Элара

16:00 Бурилы-Чайка - СК Воля

 

28 января (воскресенье)

12:00 Спутник-ДЮСШ№1 - ЧГПУ

13:00 Эврика-ЧГУ - Волга

14:00 Комплект21 - Канмаш-Лидер

15:00 Бомик - Красный Октябрь

16:00 Романа-Яхтинг - ФК Чурачики

 

Ветераны. ФОК "Спартак"

27 января (суббота)

10:50 ДМБ - Сталь

11:40 Крылья - Волга

12:30 Фемида - Молочный двор

13:20 МКМ - Комплект21

14:10 Динамо - Тайфун-Шемурша

 

28 января (воскресенье)

10:50 Волга - Динамо

11:40 Союз-50 - Крылья

12:30 Комплект21 - ДМБ

13:20 Тайфун-Шемурша - Фемида

14:10 Убеево - МКМ

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