ФК "Бокс", " Атлашево" и "Спектр" в пердиве!

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|8
|19
|2
|ГАИ-Green-Go
|8
|14
|3
|Динамо
|8
|13
|4
|ЧГПУ
|8
|13
|5
|Frap-Эстет
|8
|12
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|8
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|8
|6
|8
|Гранит
|8
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|11 (1)
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Пенсионный фонд
|5
|15
|3
|Комплект21
|5
|13
|4
|Бурилы-Чайка
|5
|9
|5
|Дина
|5
|6
|6
|БоМиК-Спецподразделение
|5
|6
|7
|Романа-Яхтинг
|5
|6
|8
|СК Воля
|5
|6
|9
|Химик-АВГУСТ
|5
|4
|10
|Крылья-Элара
|5
|3
|11
|Красный Октябрь
|5
|3
|12
|ФК Чурачики
|5
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|10
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|10 (1)
|Кириллов Андрей // Дина
|8
Высший дивизион. 9 тур. «Волга» – «Динамо» – 4:3, «Гранит» – «FRAP-Эстет» – 2:1, «ЧГУ-Эврика» – «ЧГПУ» – 5:7, «Спутник-ДЮСШ1» – «ГАИ-Green Go» – 6:8.
Первый дивизион. 6 тур. «Дина» – «ФК Чурачики» – 4:1, «Бурилы-Чайка» – «Крылья-Элара» – 1:1, «Романа-Яхтинг» – «СК Воля» – 4:4, «Бомик» – «Химик-АВГУСТ» – 7:6, «Канмаш-Лидер» – «Пенсионный Фонд» – 6:1, «Комплект21» – «Красный Октябрь» – 5:2.
Второй дивизион. Полуфиналы. «ФК Бокс» – «Барселона» – 3:2, «Атлашево» – «Спектр» – 2:0. За 3 место. «Спектр» – «Барселона» – 2:2 (4:3 пен). Финал. «ФК Бокс» – «Атлашево» – 2:1.
Три первых команды дивизиона в следующем году примут участие в первом дивизионе.
Ветераны. 6 тур. «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Волга» – 4:3, «Убеево» – «Комплект21» – 0:6, «Молочный двор» – «Динамо» – 2:10, «Крылья» – «Тайфун-Шемурша» – 5:1, «Сталь» – «МКМ» – 0:9, «Союз-50» – «ДМБ» – 3:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 311
- Дата: 21-01-2018
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