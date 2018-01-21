ФК "Бокс", " Атлашево" и "Спектр" в пердиве!

Высший дивизион. 9 тур. «Волга» – «Динамо» – 4:3, «Гранит» – «FRAP-Эстет» – 2:1, «ЧГУ-Эврика» – «ЧГПУ» – 5:7, «Спутник-ДЮСШ1» – «ГАИ-Green Go» – 6:8.

Первый дивизион. 6 тур. «Дина» – «ФК Чурачики» – 4:1, «Бурилы-Чайка» – «Крылья-Элара» – 1:1, «Романа-Яхтинг» – «СК Воля» – 4:4, «Бомик» – «Химик-АВГУСТ» – 7:6, «Канмаш-Лидер» – «Пенсионный Фонд» – 6:1, «Комплект21» – «Красный Октябрь» – 5:2.

Второй дивизион. Полуфиналы. «ФК Бокс» – «Барселона» – 3:2, «Атлашево» – «Спектр» – 2:0. За 3 место. «Спектр» – «Барселона» – 2:2 (4:3 пен). Финал. «ФК Бокс» – «Атлашево» – 2:1.

Три первых команды дивизиона в следующем году примут участие в первом дивизионе.

Ветераны. 6 тур. «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Волга» – 4:3, «Убеево» – «Комплект21» – 0:6, «Молочный двор» – «Динамо» – 2:10, «Крылья» – «Тайфун-Шемурша» – 5:1, «Сталь» – «МКМ» – 0:9, «Союз-50» – «ДМБ» – 3:0.