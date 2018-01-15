Лидер не испытал проблем

Высший дивизион. 8 тур. «Гранит» – «Волга» – 1:4, «ЧГПУ» – «ГАИ-Green Go» – 5:4, «ЧГУ-Эврика» – «Динамо» – 1:1, «Спутник-ДЮСШ1» – «FRAP-Эстет» – 1:4.

Первый дивизион. 5 тур. «Дина» – «СК Воля» – 3:4, «Пенсионный Фонд» – «Красный Октябрь» – 5:2, «Романа-Яхтинг» – «Бурилы-Чайка» – 2:4, «Комплект21» – «Химик-АВГУСТ» – 3:3, «Канмаш-Лидер» – «Крылья-Элара» – 3:0, «Бомик» – «ФК Чурачики» – 5:3.

Второй дивизион. 1 день. «Бомик-2» – «Атлашево» – 3:2, «Ротор» – «Бомик-2» – 4:7, «Ротор» – «Водник» – 8:2, «Факел» – ФК «Бокс» – 0:6, «Кадыкова» – «Факел» – 6:3, «Барселона» – «Водник» – 3:1, «Атлашево» – «Барселона» – 4:3, «Ядринмолоко» – «Барселона» – 3:3, «Спектр» – «Ядринмолоко» – 3:4, «Спектр» – ФК «Бокс» – 2:3. 2 день. «Барселона» – «Ротор» – 5:4, «Факел» – «Спектр» – 3:5, «Бомик-2» – «Барселона» – 0:3, «Водник» – «Бомик-2» – 6:4, ФК «Бокс» – «Ядринмолоко» – 4:2, , «Водник» – «Атлашево» – 2:7, ФК «Бокс» – «Кадыкова» – 3:3, «Ядринмолоко» – «Факел» – 4:7, «Атлашево» – «Ротор» – 5:0, «Кадыкова» – «Спектр» – 0:5.

Ветераны. 5 тур. «Фемида» – «Крылья» – 3:1, «Молочный двор» – «Вола-ТАВ-Урмары» – 3:5, «Тайфун-Шемурша» – «ДМБ» – 3:2, «Сталь» – «Комплект21» – 2:8, «Союз-50» – «Убеево» – 1:2, «Фемида» – «Крылья» – 3:1, «Волга» – «МКМ» – 10:2. 6 тур. «ДМБ» – «Волга» – 0:7, «Убеево» – «Сталь» – 3:2, «МКМ» – «Союз-50» – 7:3, «Вола-ТАВ-Урмары» – «Тайфун-Шемурша» – 3:3, «Крылья» – «Молочный двор» – 4:2, «Динамо» – «Фемида» – 6:1.