Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 8 19
2 ГАИ-Green-Go 8 14
3 Динамо 8 13
4 ЧГПУ 8 13
5 Frap-Эстет 8 12
6 Спутник-ДЮСШ №1 8 6
7 Эврика-ЧГУ 8 6
8 Гранит 8 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 11 (1)
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Пенсионный фонд 5 15
3 Комплект21 5 13
4 Бурилы-Чайка 5 9
5 Дина 5 6
6 БоМиК-Спецподразделение 5 6
7 Романа-Яхтинг 5 6
8 СК Воля 5 6
9 Химик-АВГУСТ 5 4
10 Крылья-Элара 5 3
11 Красный Октябрь 5 3
12 ФК Чурачики 5 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Павлов Артур // Пенсионный фонд 10
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 10 (1)
Кириллов Андрей // Дина 8
Лидер не испытал проблем

Высший дивизион. 8 тур. «Гранит» – «Волга» – 1:4, «ЧГПУ» – «ГАИ-Green Go» – 5:4, «ЧГУ-Эврика» – «Динамо» – 1:1, «Спутник-ДЮСШ1» – «FRAP-Эстет» – 1:4.

 

Первый дивизион. 5 тур. «Дина» – «СК Воля» – 3:4, «Пенсионный Фонд» – «Красный Октябрь» – 5:2, «Романа-Яхтинг» – «Бурилы-Чайка» – 2:4, «Комплект21» – «Химик-АВГУСТ» – 3:3, «Канмаш-Лидер» – «Крылья-Элара» – 3:0, «Бомик» – «ФК Чурачики» – 5:3.

 

Второй дивизион. 1 день. «Бомик-2» – «Атлашево» – 3:2, «Ротор» – «Бомик-2» – 4:7, «Ротор» – «Водник» – 8:2, «Факел» – ФК «Бокс» – 0:6, «Кадыкова» – «Факел» – 6:3, «Барселона» – «Водник» – 3:1, «Атлашево» – «Барселона» – 4:3, «Ядринмолоко» – «Барселона» – 3:3, «Спектр» – «Ядринмолоко» – 3:4, «Спектр» – ФК «Бокс» – 2:3. 2 день. «Барселона» – «Ротор» – 5:4, «Факел» – «Спектр» – 3:5, «Бомик-2» – «Барселона» – 0:3, «Водник» – «Бомик-2» – 6:4, ФК «Бокс» – «Ядринмолоко» – 4:2, , «Водник» – «Атлашево» – 2:7, ФК «Бокс» – «Кадыкова» – 3:3, «Ядринмолоко» – «Факел» – 4:7, «Атлашево» – «Ротор» – 5:0, «Кадыкова» – «Спектр» – 0:5.

 

Ветераны. 5 тур. «Фемида» – «Крылья» – 3:1, «Молочный двор» – «Вола-ТАВ-Урмары» – 3:5, «Тайфун-Шемурша» – «ДМБ» – 3:2, «Сталь» – «Комплект21» – 2:8, «Союз-50» – «Убеево» – 1:2, «Фемида» – «Крылья» – 3:1, «Волга» – «МКМ» – 10:2. 6 тур. «ДМБ» – «Волга» – 0:7, «Убеево» – «Сталь» – 3:2, «МКМ» – «Союз-50» – 7:3, «Вола-ТАВ-Урмары» – «Тайфун-Шемурша» – 3:3, «Крылья» – «Молочный двор» – 4:2, «Динамо» – «Фемида» – 6:1.

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