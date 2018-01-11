|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|7
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|7
|14
|3
|Динамо
|7
|12
|4
|ЧГПУ
|7
|10
|6
|Frap-Эстет
|7
|9
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|7
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|7
|5
|8
|Гранит
|7
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|9
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Дина
|4
|6
|5
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|6
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|8
|Крылья-Элара
|4
|3
|9
|СК Воля
|4
|3
|10
|Красный Октябрь
|4
|3
|11
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|12
|ФК Чурачики
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7
|Кириллов Андрей // Дина
|6
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6
Мини-футбол. Второй дивизион. Второй групповой этап
13 января (суббота)
09:00 - БоМиК-2 - Атлашево
09:45 - Барселона - Водник
10:30 - Ротор - БоМиК-2
11:15 - Атлашево - Барселона
12:00 - Ротор - Водник
12:45 - Ядринмолоко - Кадыкова
13:30 - Факел - ФК Бокс
14:15 - Спектр - Ядринмолоко
15:00 - Кадыкова - Факел
14 января (воскресенье)
09:00 - Барселона - Ротор
09:45 - Водник - Атлашево
10:30 - Факел - Спектр
11:15 - ФК Бокс - Кадыкова
12:00 - БоМиК-2 - Барселона
12:45 - Ядринмолоко - Факел
13:30 - Водник - БоМиК-2
14:15 - Атлашево - Ротор
15:00 - ФК Бокс - Ядринмолоко
15:45 - Кадыкова - Спектр
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 34
- Дата: 11-01-2018
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