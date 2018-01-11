Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 7 16
2 ГАИ-Green-Go 7 14
3 Динамо 7 12
4 ЧГПУ 7 10
6 Frap-Эстет 7 9
6 Спутник-ДЮСШ №1 7 6
7 Эврика-ЧГУ 7 5
8 Гранит 7 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 9
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
Мини-футбол. Второй дивизион. Второй групповой этап

13 января (суббота)

09:00 - БоМиК-2 - Атлашево

09:45 - Барселона - Водник

10:30 - Ротор - БоМиК-2

11:15 - Атлашево - Барселона

12:00 - Ротор - Водник

12:45 - Ядринмолоко - Кадыкова

13:30 - Факел - ФК Бокс

14:15 - Спектр - Ядринмолоко

15:00 - Кадыкова - Факел

 

14 января (воскресенье)

09:00 - Барселона - Ротор

09:45 - Водник - Атлашево

10:30 - Факел - Спектр

11:15 - ФК Бокс - Кадыкова

12:00 - БоМиК-2 - Барселона

12:45 - Ядринмолоко - Факел

13:30 - Водник - БоМиК-2

14:15 - Атлашево - Ротор

15:00 - ФК Бокс - Ядринмолоко

15:45 - Кадыкова - Спектр

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