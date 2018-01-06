ФК "Актив" больше неактивен!

Футбольный клуб "АКТИВ" прекращает своё существование. Команда распускается. Данное заявление опубликовал сегодня на странице "Футбол Чувашии" в одной из социальных сетей основатель клуба, а также его многолетний руководитель, игрок и спонсор - Геннадий Алексеев. По словам Геннадия решение о прекращении не связано ни с результатами команды, ни с любыми другими внешними факторами и это вполне обдуманный и осознанный поступок.