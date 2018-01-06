|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|6
|11
|3
|Динамо
|6
|9
|4
|ЧГПУ
|6
|9
|6
|Frap-Эстет
|6
|8
|6
|Эврика-ЧГУ
|6
|5
|7
|Гранит
|6
|4
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|6
|3
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|8
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|7
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Дина
|4
|6
|5
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|6
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|8
|Крылья-Элара
|4
|3
|9
|СК Воля
|4
|3
|10
|Красный Октябрь
|4
|3
|11
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|12
|ФК Чурачики
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7
|Кириллов Андрей // Дина
|6
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6
Ветераны. 3 тур
Ветераны. 3 тур. "Динамо" - "Волга-ТАВ-Урмары" - 5:1, "Фемида" - ДМБ - 4:2, "Молочный двор" - МКМ - 2:3, "Тайфун-Шемурша" - "Убеево" - 0:0, "Волга" - "Комплект21" - 1:6, "Союз-50" - "Сталь" - 1:4
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 35
- Дата: 06-01-2018
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