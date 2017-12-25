"Волга" и ГАИ продолжают победную поступь

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ГАИ-Green Go
|4
|10
|2
|Волга
|4
|10
|3
|ЧГПУ
|4
|8
|4
|Динамо
|4
|5
|5
|FRAP-Эстет
|4
|4
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|4
|3
|7
|ЧГУ-Эврика
|4
|2
|8
|Гранит
|4
|1
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Изоркин Александр // ГАИ - Green Go
|6 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ - Green Go
|6 (0)
|Сироткин Дмитрий // Волга
|5 (0)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|5
|Дина
|3
|6
|6
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|7
|Крылья-Элара
|4
|3
|8
|ФК Чурачики
|4
|3
|9
|Красный Октябрь
|4
|3
|10
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|11
|СК Воля
|4
|3
|12
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7 (0)
|Кириллов Андрей // Дина
|6 (0)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6 (0)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Высший дивизион. 4 тур. «Динамо» – «ГАИ-Green Go» – 1:6, «Волга» – «FRAP-Эстет» – 3:1, «Гранит» – «ЧГПУ» – 5:10, «ЧГУ-Эврика» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 3:4
Первый дивизион. 4 тур. «Бурилы-Чайка» – «Дина» – 6:5, СК «Воля» – «БоМиК-Спецподразделение» – 3:1, «Красный Октябрь» – «Канмаш-Лидер» – 0:12, «Химик-АВГУСТ» – «Пенсионный Фонд» – 3:8, ФК «Чурачики» – «Комплект21» – 2:14, «Крылья-Элара» – «Романа-Яхтинг» – 2:3.
Второй дивизион. 6 тур. «Альянс» – «Интер» – 4:2, «Сувары» – «Каррера» – 2:1, «Факел» – «Актив» – 4:3, «Звезда-ИЗВА» – «Кубня» – 4:1, «Атлетико-Элфорт» – «Водник» – 3:4, «Витязи» – «ВИВА» – 5:3, «Эткер-52» – «ЭКРА» – 3:6, «УФНС» – «Бокс» – 4:5, «Фемида» – «Комплект21-НХМТ» – 2:6, «Спектр» – «Ротор-ТД Империя» – 2:4, «ЧАЗ» – «Рать» – 4:3, «Рябинка» – «Форум» – 2:4, «БоМиК-2» – «МЧС Чувашии» – 2:3, «Вагонник» – «Ядринмолоко» – 0:6, «Моргауши» – «Трактор» – 3:3, «Кадыкова» – «ЧТСиГХ» – 6:1, «Спарта» – «Абашево» – 3:4, «Ирбис» – «Атлашево» – 3:7, «Тимеш» – «Бриллиант» – 1:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 39
- Дата: 25-12-2017
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