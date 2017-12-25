Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 ГАИ-Green Go 4 10
2 Волга 4 10
3 ЧГПУ 4 8
4 Динамо 4 5
5 FRAP-Эстет 4 4
6 Спутник-ДЮСШ №1 4 3
7 ЧГУ-Эврика 4 2
8 Гранит 4 1
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Изоркин Александр // ГАИ - Green Go 6 (0)
Серебряков Максим // ГАИ - Green Go 6 (0)
Сироткин Дмитрий // Волга 5 (0)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Бурилы-Чайка 4 6
5 Дина 3 6
6 Романа-Яхтинг 4 6
7 Крылья-Элара 4 3
8 ФК Чурачики 4 3
9 Красный Октябрь 4 3
10 Химик-АВГУСТ 4 3
11 СК Воля 4 3
12 БоМиК-Спецподразделение 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7 (0)
Кириллов Андрей // Дина 6 (0)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6 (0)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Статистика, протоколы, протоколы, судьи

"Волга" и ГАИ продолжают победную поступь

Высший дивизион. 4 тур. «Динамо» – «ГАИ-Green Go» – 1:6, «Волга» – «FRAP-Эстет» – 3:1, «Гранит» – «ЧГПУ» – 5:10, «ЧГУ-Эврика» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 3:4   

 

Первый дивизион. 4 тур. «Бурилы-Чайка» – «Дина» – 6:5, СК «Воля» – «БоМиК-Спецподразделение» – 3:1, «Красный Октябрь» – «Канмаш-Лидер» – 0:12, «Химик-АВГУСТ» – «Пенсионный Фонд» – 3:8, ФК «Чурачики» – «Комплект21» – 2:14,  «Крылья-Элара» – «Романа-Яхтинг» – 2:3.

 

Второй дивизион. 6 тур. «Альянс» – «Интер» – 4:2, «Сувары» – «Каррера» – 2:1, «Факел» – «Актив» – 4:3, «Звезда-ИЗВА» – «Кубня» – 4:1, «Атлетико-Элфорт» – «Водник» – 3:4, «Витязи» – «ВИВА» – 5:3, «Эткер-52» – «ЭКРА» – 3:6, «УФНС» – «Бокс» – 4:5, «Фемида» – «Комплект21-НХМТ» – 2:6, «Спектр» – «Ротор-ТД Империя» – 2:4, «ЧАЗ» – «Рать» – 4:3, «Рябинка» – «Форум» – 2:4, «БоМиК-2» – «МЧС Чувашии» – 2:3, «Вагонник» – «Ядринмолоко» –  0:6, «Моргауши» – «Трактор» – 3:3, «Кадыкова» – «ЧТСиГХ» – 6:1, «Спарта» – «Абашево» – 3:4, «Ирбис» – «Атлашево» – 3:7, «Тимеш» – «Бриллиант» – 1:2.

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