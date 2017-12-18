В Шумерле чествовали взрослую и детскую футбольные команды

Футбольная команда «Футбольный клуб «Шумерля - ШЗСА» является пятикратным чемпионом Чувашской Республики, обладателем Кубка и Суперкубка Чувашии по футболу. На протяжении последних трех лет шумерлинская футбольная команда становилась бронзовым призером Чемпионата Чувашии. В 2017 году «Футбольный клуб «Шумерля - ШЗСА» так же принимал участие в Чемпионате и Кубке Республики и боролся за звание лучшего клуба Чувашии. В упорной борьбе, в каждом матче проявляя мастерство и волю к победе, шумерлинская команда заняла достойное второе место и стала финалистом Кубка Чувашии. Вратарь Футбольного клуба «Шумерля - ШЗСА» Денис Смирнов третий год подряд признается «Лучшим вратарем Чувашской Республики».

От взрослых не отстает и юное поколение шумерлинских футболистов. В прошедшем сезоне юношеская футбольная команда «ДЮСШ» стала бронзовым призером Первенства Чувашии по футболу 2017 года.

Данное событие не осталось не замеченным и стало общегородским праздником по чествованию призеров Чемпионата Чувашии по футболу 2017 года. В Центре детского творчества собрались игроки, тренеры, спонсоры, ветераны футбола, болельщики и просто любители этого вида спорта.

«Сегодня у наших футболистов есть всё: прекрасные игроки, великолепные тренеры, поддерживающие команду меценаты и преданные болельщики, можно сказать, все слагаемые успеха налицо. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и в следующем сезоне стать чемпионами» – подчеркнул в приветственном слове глава администрации города Алексей Григорьев.

Под громкие аплодисменты, пожелания дальнейшего развития и побед детская футбольная команда была награждена медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

В городе прекрасно действует механизм «от детского футбола - во взрослый». Более 200 юных воспитанников шумерлинской спортивной школы отделения футбола ежегодно занимаются этим видом спорта и планируют защищать честь города во взрослом футболе. А стремиться есть к чему - на протяжении последних трех лет взрослая шумерлинская футбольная команда становилась бронзовым призером Чемпионата Чувашии, а в 2017 году - серебряным. Денис Смирнов (вратарь), Денис Баторшин, Павел Баторшин (капитан команды), Владимир Сеньхон, Андрей Шишов, Денис Михайлов, Артем Федоров, Евгений Погадаев, Александр Патрушев, Константин Егошин, Алексей Матвеев, Кирилл Корепов, Константин Шедиков, Сергей Дмитриев, Андрей Петров, Александр Афанасьев, Дмитрий Новичков, Дмитрий Аргандейкин, Никита Иванов, Артем Мищенко, Раслан Хусяинов, Алексей Клячкин, Алексей Селезнев (тренер команды), Виктор Щербаков (начальник команды) были приглашены на сцену, где официальные лица вручили им заслуженные медали.

«Поздравляю футболистов, тренеров с серебряной наградой! С такой волей к победе вы добьется новых вершин. Вперед, Шумерля!» – сказал Президент Федерации футбола Чувашской Республики Михаил Богаратов.

По словам главы города – Председателя Собрания депутатов Сергея Яргунина, успех в завершившемся сезоне достался нелегко, но он был, вполне, закономерен. Поскольку за этой победой стоят многочасовые тренировки, благодаря которым не только совершенствовались профессиональные навыки, появилась сплоченность, значимую роль сыграло и чувство патриотизма, искреннее желание сделать хорошее дело для малой родины.

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, советник министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Мельников в своем выступлении отметил, что футбол – это один из самых старейших видов спорта, культивируемых в городе Шумерля. История шумерлинского футбола известна не только в Чувашской Республике, но и далеко за ее пределами. Футбольные матчи с участием шумерлинских футбольных команд для многих горожан являются настоящими праздниками спорта, главными городскими событиями. «Хочу пожелать, чтобы футболисты, как взрослые, так и юные, как и сегодня, исполняли все мечты болельщиков. Сильный характер и командная игра – это то, что отличает нашу – шумерлинскую команду. Новых побед Вам и достижений!» - сказал депутат Госсовета.

Свою признательность официальные лица выразили ветеранам спорта, партнерам, болельщикам, всем землякам, кто всячески поддерживал спортсменов на пути к успеху, и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Благодарственными письмами администрации города были награждены основные партнеры Футбольного клуба Шумерля - ШЗСА: Корпорация «Проект-техника» (г. Москва), Строительно-промышленный холдинг «ЧЕСТР-ГРУПП», АО «ИСКО-Ч» (г. Чебоксары), ЗАО «Таганский ряд» (г. Екатеринбург), ООО «ЛИГА» (г. Шумерля).

И, конечно, в этот день не могли не вспомнить о ветеранах футбола, стоявших у истоков развития этого вида спорта. Это люди, за плечами которых годы тренировок и множество побед и поражений, являются примером мужества, самоотверженности, любви к спорту. Это Володин Сергей Иванович, Баданов Руслан Анатольевич, Башкиров Николай Петрович, Севостьянов Александр Борисович.

По словам самих призеров футбольных баталий, они переживают сильный эмоциональный подъем и готовятся к встрече на футбольном поле в следующем сезоне.