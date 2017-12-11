Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 ГАИ-Green Go 3 7
2 Волга 3 7
3 Динамо 3 5
4 ЧГПУ 3 5
5 FRAP-Эстет 3 4
6 ЧГУ-Эврика 3 2
7 Гранит 3 1
8 Спутник-ДЮСШ №1 3 0
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Изоркин Александр // ГАИ - Green Go 5 (0)
Вонифатьев Эрик // ГАИ - Green Go 4 (0)
Пиняев Александр // FRAP-Эстет 4 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 3 9
2 Комплект21 3 9
3 Пенсионный фонд 3 9
4 Дина 3 6
5 Крылья-Элара 3 3
6 ФК Чурачики 3 3
7 Красный Октябрь 3 3
8 Химик-АВГУСТ 3 3
9 Романа-Яхтинг 3 3
10 Бурилы-Чайка 3 3
11 БоМиК-Спецподразделение 3 3
12 СК Воля 3 0
турнирная таблица
Бомбардиры
Кириллов Андрей // Дина 6 (0)
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 6 (0)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6 (0)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 6 (0)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Статистика, протоколы, протоколы, судьи

Минька добралась и до ветеранов

Высший дивизион. 3 тур. «Волга» – «ЧГУ-Эврика» – 2:1, «FRAP-Эстет» – «Динамо» – 2:3, «ЧГПУ» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 1:0, «ГАИ-Green Go» – «Гранит» – 8:6.

 

Первый дивизион. 3 тур. «Дина» – «Романа-Яхтинг» – 5:1, «Пенсионный Фонд» – ФК «Чурачики» – 8:2, «БоМиК-Спецподразделение» – «Бурилы-Чайка» – 5:6, «Канмаш-Лидер» – «Химик-АВГУСТ» – 10:1, «Красный Октябрь» – «Крылья-Элара» – 2:4, «Комплект21» – СК «Воля» – 1:0.

 

Второй дивизион. 4 тур. «Ирбис» – «ЧТСиГХ» – 3:3, «Спарта» – «Кадыкова» – 0:4, «Рябинка» – «Трактор» – 3:2, «Моргауши» – «Рать» – 3:5, «Спектр» –

«ЧАЗ» – 5:1, «Вагонник» – «МЧС Чувашии» – 2:2, «БоМиК-2» – «Интер» – 4:3, «Фемида» – «Альянс» – 2:3, «Ядринмолоко» – «Комплект21-НХМТ» – 10:0, «Бриллиант» – «Абашево» – 4:1, «Форум» – «Ротор-ТД Империя» – 1:8, «Сувары» – «Актив» – 1:2, «Каррера» – «Кубня» – 3:4, «Факел» – «Старая Гвардия» – 5:0* (неявка), «Звезда-ИЗВА» – «Барселона» – 3:5, «УФНС» – «Водник» – 4:7, «Бокс» – «ВИВА» – 7:1, «Атлетико-Элфорт» – «ЭКРА» – 6:1, «Витязи» – «Эткер-52» – 2:5, «Тимеш» – «Атлашево» – 4:3

 

Ветераны. 1 тур.«Комплект21» – «Крылья» – 6:0, «Сталь» – «Динамо» – 3:6, «МКМ» – «ДМБ» – 5:1, «Волга» – «Молочный двор» – 7:1, «Союз50» – «Фемида» – 2:4, «Убеево» – «Волга-ТАВ» – 3:7.

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