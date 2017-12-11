Минька добралась и до ветеранов

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ГАИ-Green Go
|3
|7
|2
|Волга
|3
|7
|3
|Динамо
|3
|5
|4
|ЧГПУ
|3
|5
|5
|FRAP-Эстет
|3
|4
|6
|ЧГУ-Эврика
|3
|2
|7
|Гранит
|3
|1
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|3
|0
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Изоркин Александр // ГАИ - Green Go
|5 (0)
|Вонифатьев Эрик // ГАИ - Green Go
|4 (0)
|Пиняев Александр // FRAP-Эстет
|4 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|3
|9
|2
|Комплект21
|3
|9
|3
|Пенсионный фонд
|3
|9
|4
|Дина
|3
|6
|5
|Крылья-Элара
|3
|3
|6
|ФК Чурачики
|3
|3
|7
|Красный Октябрь
|3
|3
|8
|Химик-АВГУСТ
|3
|3
|9
|Романа-Яхтинг
|3
|3
|10
|Бурилы-Чайка
|3
|3
|11
|БоМиК-Спецподразделение
|3
|3
|12
|СК Воля
|3
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Кириллов Андрей // Дина
|6 (0)
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|6 (0)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|6 (0)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Высший дивизион. 3 тур. «Волга» – «ЧГУ-Эврика» – 2:1, «FRAP-Эстет» – «Динамо» – 2:3, «ЧГПУ» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 1:0, «ГАИ-Green Go» – «Гранит» – 8:6.
Первый дивизион. 3 тур. «Дина» – «Романа-Яхтинг» – 5:1, «Пенсионный Фонд» – ФК «Чурачики» – 8:2, «БоМиК-Спецподразделение» – «Бурилы-Чайка» – 5:6, «Канмаш-Лидер» – «Химик-АВГУСТ» – 10:1, «Красный Октябрь» – «Крылья-Элара» – 2:4, «Комплект21» – СК «Воля» – 1:0.
Второй дивизион. 4 тур. «Ирбис» – «ЧТСиГХ» – 3:3, «Спарта» – «Кадыкова» – 0:4, «Рябинка» – «Трактор» – 3:2, «Моргауши» – «Рать» – 3:5, «Спектр» –
«ЧАЗ» – 5:1, «Вагонник» – «МЧС Чувашии» – 2:2, «БоМиК-2» – «Интер» – 4:3, «Фемида» – «Альянс» – 2:3, «Ядринмолоко» – «Комплект21-НХМТ» – 10:0, «Бриллиант» – «Абашево» – 4:1, «Форум» – «Ротор-ТД Империя» – 1:8, «Сувары» – «Актив» – 1:2, «Каррера» – «Кубня» – 3:4, «Факел» – «Старая Гвардия» – 5:0* (неявка), «Звезда-ИЗВА» – «Барселона» – 3:5, «УФНС» – «Водник» – 4:7, «Бокс» – «ВИВА» – 7:1, «Атлетико-Элфорт» – «ЭКРА» – 6:1, «Витязи» – «Эткер-52» – 2:5, «Тимеш» – «Атлашево» – 4:3
Ветераны. 1 тур.«Комплект21» – «Крылья» – 6:0, «Сталь» – «Динамо» – 3:6, «МКМ» – «ДМБ» – 5:1, «Волга» – «Молочный двор» – 7:1, «Союз50» – «Фемида» – 2:4, «Убеево» – «Волга-ТАВ» – 3:7.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 607
- Дата: 11-12-2017
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