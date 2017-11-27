Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 1 3
2 FRAP-Эстет 1 3
3 ГАИ-Green Go 1 1
4 ЧГПУ 1 1
5 Динамо 1 1
6 ЧГУ-Эврика 1 1
7 Спутник-ДЮСШ №1 1 0
8 Гранит 1 0
турнирная таблица
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 46
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 18 38
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 18 37
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 18 26
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 25
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 18 25
7 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 21
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 20
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 12
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 28 (2)
Проталионов Евгений // Динамо 17 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 16 (1)
Иванов Кирилл // Динамо 13
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 11 (1)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 10
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Статистика, протоколы, протоколы, судьи

Чемпион теряет очки с дебютантом

Высший дивизион. 1 тур. «Динамо» – «ЧГУ-Эврика» – 1:1, «Волга» – «Гранит» – 7:2, «ГАИ-Green Go» – «ЧГПУ» – 2:2, «FRAP-Эстет» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 5:3.

 

Первый дивизион. 1 тур. «Пенсионный Фонд» – «Бурилы-Чайка» – 4:3, «Канмаш-Лидер» – СК «Воля» – 7:0, «Красный Октябрь» – ФК «Чурачики» – 2:3, «Химик-АВГУСТ» – «Крылья-Элара» – 3:2, «Комплект21» – «Романа-Яхтинг» – 2:1, «БоМиК-Спецподразделение» – «Дина» – 6:3.

 

Второй дивизион. 2 тур. «Трактор» – «Рать» – 0:9, «Форум» – «ЧАЗ» – 4:3, «Моргауши» – «Спектр» – 1:5, «Рябинка» – «Ротор-ТД Империя» – 1:8, «Вагонник» – «Комплект21-НХМТ» – 2:4, «МЧС Чувашии» – «Интер» – 8:3, «Ядринмолоко» – «Альянс» – 6:2, «БоМиК-2» – «Фемида» – 4:3, «Сувары» – «Кубня» – 1:1, «Актив» – «Старая Гвардия» – 5:0* (неявка), «Каррера» – «Барселона» – 3:3, «УФНС» – «ВИВА» – 9:0, «Водник» – «ЭКРА» – 5:2, «Бокс» – «Эткер-52» – 6:2, «Атлетико-Элфорт» – «Витязи» – 7:3, «Тимеш» – «Абашево» – 3:2, «Атлашево» – «ЧТСиГХ» – 1:1, «Бриллиант» – «Кадыкова» – 0:8, «Ирбис» – «Спарта» – 1:1, «Факел» – «Звезда-ИЗВА» – 2:2.

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