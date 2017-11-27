Чемпион теряет очки с дебютантом

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|1
|3
|2
|FRAP-Эстет
|1
|3
|3
|ГАИ-Green Go
|1
|1
|4
|ЧГПУ
|1
|1
|5
|Динамо
|1
|1
|6
|ЧГУ-Эврика
|1
|1
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|1
|0
|8
|Гранит
|1
|0
|турнирная таблица
|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Спутник-Комплект21
|18
|26
|5
|СШ по футболу
|18
|25
|6
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|7
|Ротор
|18
|21
|8
|Бурилы
|18
|20
|9
|ФК Ибреси
|18
|12
|10
|БоМиК
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Высший дивизион. 1 тур. «Динамо» – «ЧГУ-Эврика» – 1:1, «Волга» – «Гранит» – 7:2, «ГАИ-Green Go» – «ЧГПУ» – 2:2, «FRAP-Эстет» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 5:3.
Первый дивизион. 1 тур. «Пенсионный Фонд» – «Бурилы-Чайка» – 4:3, «Канмаш-Лидер» – СК «Воля» – 7:0, «Красный Октябрь» – ФК «Чурачики» – 2:3, «Химик-АВГУСТ» – «Крылья-Элара» – 3:2, «Комплект21» – «Романа-Яхтинг» – 2:1, «БоМиК-Спецподразделение» – «Дина» – 6:3.
Второй дивизион. 2 тур. «Трактор» – «Рать» – 0:9, «Форум» – «ЧАЗ» – 4:3, «Моргауши» – «Спектр» – 1:5, «Рябинка» – «Ротор-ТД Империя» – 1:8, «Вагонник» – «Комплект21-НХМТ» – 2:4, «МЧС Чувашии» – «Интер» – 8:3, «Ядринмолоко» – «Альянс» – 6:2, «БоМиК-2» – «Фемида» – 4:3, «Сувары» – «Кубня» – 1:1, «Актив» – «Старая Гвардия» – 5:0* (неявка), «Каррера» – «Барселона» – 3:3, «УФНС» – «ВИВА» – 9:0, «Водник» – «ЭКРА» – 5:2, «Бокс» – «Эткер-52» – 6:2, «Атлетико-Элфорт» – «Витязи» – 7:3, «Тимеш» – «Абашево» – 3:2, «Атлашево» – «ЧТСиГХ» – 1:1, «Бриллиант» – «Кадыкова» – 0:8, «Ирбис» – «Спарта» – 1:1, «Факел» – «Звезда-ИЗВА» – 2:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 695
- Дата: 27-11-2017
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