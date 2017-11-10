Мини-футбол. Второй дивизион. Жеребьевка

15 ноября (среда) в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР состоится жеребьевка Первенства ЧР по мини-футболу во втором дивизионе. Явка команд-участниц обязательна. Справки по тел. 43-80-80