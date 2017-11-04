Ветеранам не до праздников

Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 24 67
2 Волга-ТАВ-Чубаево 24 58
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 23 57
4 Крылья 25 51
5 Динамо 25 47
6 Сталь 25 41
7 ФК Ибреси 25 40
8 Факел (Красноармейское) 24 27
9 Темп (Батырево) 25 27
10 ФК Янтиково-Локомотив 24 20
11 Цивиль (Цивильск) 24 20
12 Заря (Новочебоксарск) 24 20
13 Рубин (Ядрин) 25 8
14 Энергия 23 5
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 32 (5)
Моисеев Андрей // Темп 22 (2)
Ермаков Олег // Волга 21
Краснов Александр // Волга-ТАВ 21
Мамайкин Евгений // Динамо 18
Кураков Леонид // Крылья 16
Егоров Александр // Волга 14
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 46
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 18 38
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 18 37
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 18 25
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 23
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 23
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 18 23
8 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 19
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 28 (2)
Проталионов Евгений // Динамо 17 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 16 (1)
Иванов Кирилл // Динамо 13
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 11 (1)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 10
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 16 11
9 Логотип Спартак СК Центр 16 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 18 32
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 18 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
Ветеранам не до праздников

Ветераны. Перенесенные матчи. "Комплект21" - ФК "Цивиль" - 7:1, "Волга" - "Волга-ТАВ" - 2:0, "Заря" - "Факел" - 1:1, "Энергия" - "Локомотив-Янтиково" - 3:4.

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