Определились победители в первом дивизионе и у ветеранов!

Первый дивизион. Финал. Ответная игра. ФК «Чурачики» – «Темп» – 1:2 (первый матч - 3:2). ФК «Чурачики» - Победитель Первенства ЧР по футболу среди взрослых команд в первом дивизионе. Ветераны. 25 тур. «Волга» – «Цивиль» – 1:0, «Заря» – «Энергия» – 1:0, ФК «Ибреси» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 2:3, «Рубин» – «Сталь» – 0:2, «Комплект21» – «Крылья» – 6:1, «Темп» – «Динамо» – 3:0* (неявка гостей), ФК «Янтиково-Локомотив» – «Факел» – 2:4. «Волга» - Победитель Первенства ЧР по футболу среди ветеранов.





