|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|23
|64
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|23
|55
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|22
|54
|4
|Крылья
|24
|51
|5
|Динамо
|24
|47
|6
|ФК Ибреси
|24
|40
|7
|Сталь
|24
|38
|8
|Факел (Красноармейское)
|23
|24
|9
|Темп (Батырево)
|24
|24
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|23
|20
|11
|Цивиль (Цивильск)
|23
|20
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|23
|17
|13
|Рубин (Ядрин)
|24
|8
|14
|Энергия
|22
|5
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|32 (5)
|Моисеев Андрей // Темп
|22 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|21
|Ермаков Олег // Волга
|20
|Мамайкин Евгений // Динамо
|18
|Кураков Леонид // Крылья
|16
|Егоров Александр // Волга
|14
|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|5
|ФК Ибреси
|18
|23
|6
|СШ по футболу
|18
|23
|7
|Спутник-Комплект21
|18
|23
|8
|Ротор
|18
|19
|9
|Бурилы
|18
|17
|10
|БоМиК
|18
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Спортпрогноз-2017. Подведение итогов
|Место
|ФИО участника
|Очки
|Сумма, руб.
|1
|Ruslan Kolesnikov
|133
|1000
|2
|Виктор Иванов
|132
|500
|3
|Михаил Петров
|130
|300
|4
|Олег Неутесов
|122
|100
|5
|Александр Иванов
|122
|100
|6
|Дмитрий Петров
|119
|100
|7
|Миша Усачёв
|112
|100
|8
|Stas Shmelev
|112
|100
|9
|Сергей Сергеев
|111
|100
|10
|Сергей Андреев
|111
|100
|№ тура
|ФИО участника
|Очки
|Сумма, руб.
|1
|Михаил Петров
|21
|100+75*
|2
|Дмитрий Шемяков
|13
|100
|3
|Андрей Сидоров, Сергей Общин, Иван Дудукин, Руслан Васильев
|по 12
|по 25
|4
|Robert Wendo
|17
|100
|5
|Ruslan Kolesnikov
|16
|100
|6
|Миша Новиков
|21
|100+75*
|7
|Дмитрий Шемяков
|17
|100
|8
|Миша Усачев
|15
|100
|9
|Seregen Sany
|21
|100+75*
|10
|Евгений Крутиков
|14
|100
|11
|Светлана Моисеева
|21
|100+75*
|12
|Колян Мальцев
|20
|100
|13
|Алексей Семёнов
|12
|100
|14
|Дмитрий Петров, Михаил Петров
|по 14
|по 50
|15
|Алексей Семёнов
|20
|100
* - рекордсмены (300 рублей разделены между всеми рекорсменами)
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 306
- Дата: 24-10-2017
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