"Волга" без 5 минут победитель!

Первый дивизион. Финал. Первый матч. «Темп» – ФК «Чурачики» – 2:3.

Матч за 3 место не состоится, ввиду отказа СК «Воля». «Актив» – бронзовый призер в первом дивизионе.

Ветераны. 24 тур. «Волга» – «Динамо» – 6:2, «Сталь» – «Комплект21» – 0:2, «Цивиль» – «Факел» – 1:2, «Крылья» – «Энергия» – 13:0, ФК «Янтиково-Локомотив» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 0:5, ФК «Ибреси» – «Рубин» – 2:1, «Темп» – «Заря» – 3:0.