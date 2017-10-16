Сельчане вне конкуренции

Первый дивизион. Полуфиналы. Ответные матчи. «Актив» – «Темп» – 1:3 (первый матч - 2:4), ФК «Чурачики» – СК «Воля» – 4:1 (первый матч - 0:0).

Ветераны. 23 тур. «Волга» – «Рубин» – 6:1, «Сталь» – «Крылья» – 1:1, «Цивиль» – «Волга-ТАВ» – 0:4, «Энергия» – «Факел» – 2:1, «Динамо» – ФК «Янтиково-Локомотив» – 5:2, ФК «Ибреси» – «Заря» – 2:0, «Темп» – «Комплект21» – 0:1.