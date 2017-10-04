Чемпионат завершен! Подводим итоги

Высший дивизион. 18 тур. «БоМиК» – «Спутник-Комплект21» – 1:3, «Ротор» – «Ибреси» – 3:3, «Шумерля-ШЗСА» – «Бурилы» – 5:2, «СШ по футболу» – «Волга-ТАВ» – 3:2, «Динамо» – «Химик-АВГУСТ» – 3:3. Роман Шалин («Химик-АВГУСТ») с 27 голами стал лучшим бомбардиром Чемпионата.

Первый дивизион. Полуфиналы. Первые матчи. «Темп» – «Актив» – 4:2, СК «Воля» – ФК «Чурачики» – 0:0.

Ветераны. 22 тур. «Рубин» – «Крылья» – 0:4, ФК «Янтиково-Локомотив» – ФК «Ибреси» – 3:4, «Энергия» – «Динамо» – 1:4, «Темп» – «Цивиль» – 5:1, «Заря» – «Комплект21» – 0:9.