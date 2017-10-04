|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|5
|ФК Ибреси
|18
|23
|6
|СШ по футболу
|18
|23
|7
|Спутник-Комплект21
|18
|23
|8
|Ротор
|18
|19
|9
|Бурилы
|18
|17
|10
|БоМиК
|18
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|21
|58
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|21
|49
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|48
|4
|Крылья
|22
|47
|5
|Динамо
|22
|44
|6
|Сталь
|22
|37
|7
|ФК Ибреси
|22
|34
|8
|Факел (Красноармейское)
|21
|21
|9
|Темп (Батырево)
|22
|21
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|20
|20
|11
|Цивиль (Цивильск)
|21
|20
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|21
|17
|13
|Рубин (Ядрин)
|22
|8
|14
|Энергия
|20
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|26 (3)
|Моисеев Андрей // Темп
|21 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|18
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|18
|Мамайкин Евгений // Динамо
|15
|Егоров Александр // Волга
|14
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|15
|8
|9
|СК Центр
|15
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|17
|29
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|17
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Чемпионат завершен! Подводим итоги
Высший дивизион. 18 тур. «БоМиК» – «Спутник-Комплект21» – 1:3, «Ротор» – «Ибреси» – 3:3, «Шумерля-ШЗСА» – «Бурилы» – 5:2, «СШ по футболу» – «Волга-ТАВ» – 3:2, «Динамо» – «Химик-АВГУСТ» – 3:3. Роман Шалин («Химик-АВГУСТ») с 27 голами стал лучшим бомбардиром Чемпионата.
Первый дивизион. Полуфиналы. Первые матчи. «Темп» – «Актив» – 4:2, СК «Воля» – ФК «Чурачики» – 0:0.
Ветераны. 22 тур. «Рубин» – «Крылья» – 0:4, ФК «Янтиково-Локомотив» – ФК «Ибреси» – 3:4, «Энергия» – «Динамо» – 1:4, «Темп» – «Цивиль» – 5:1, «Заря» – «Комплект21» – 0:9.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 1262
- Дата: 04-10-2017
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