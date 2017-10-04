Чемпионат завершен! Подводим итоги

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 46
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 18 38
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 18 37
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 18 25
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 23
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 23
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 18 23
8 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 19
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 28 (2)
Проталионов Евгений // Динамо 17 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 16 (1)
Иванов Кирилл // Динамо 13
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 11 (1)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 10
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 21 58
2 Волга-ТАВ-Чубаево 21 49
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 48
4 Крылья 22 47
5 Динамо 22 44
6 Сталь 22 37
7 ФК Ибреси 22 34
8 Факел (Красноармейское) 21 21
9 Темп (Батырево) 22 21
10 ФК Янтиково-Локомотив 20 20
11 Цивиль (Цивильск) 21 20
12 Заря (Новочебоксарск) 21 17
13 Рубин (Ядрин) 22 8
14 Энергия 20 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 26 (3)
Моисеев Андрей // Темп 21 (2)
Ермаков Олег // Волга 18
Краснов Александр // Волга-ТАВ 18
Мамайкин Евгений // Динамо 15
Егоров Александр // Волга 14
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 16 18
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 15 8
9 Логотип Спартак СК Центр 15 5
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 17 29
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 17 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Чемпионат завершен! Подводим итоги

Высший дивизион. 18 тур. «БоМиК» – «Спутник-Комплект21» – 1:3, «Ротор» – «Ибреси» – 3:3, «Шумерля-ШЗСА» – «Бурилы» – 5:2, «СШ по футболу» – «Волга-ТАВ» – 3:2, «Динамо» – «Химик-АВГУСТ» – 3:3. Роман Шалин («Химик-АВГУСТ») с 27 голами стал лучшим бомбардиром Чемпионата.

 

Первый дивизион. Полуфиналы. Первые матчи. «Темп» – «Актив» – 4:2, СК «Воля» – ФК «Чурачики» – 0:0.

 

Ветераны. 22 тур. «Рубин» – «Крылья» – 0:4, ФК «Янтиково-Локомотив» – ФК «Ибреси» – 3:4, «Энергия» – «Динамо» – 1:4, «Темп» – «Цивиль» – 5:1, «Заря» – «Комплект21» – 0:9.

 

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика