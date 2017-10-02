|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|17
|45
|2
|Динамо
|17
|36
|3
|ФК Шумерля-ШЗСА
|16
|32
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|17
|25
|5
|ФК Ибреси
|17
|22
|6
|СШ по футболу
|17
|20
|7
|Спутник-Комплект21
|17
|20
|8
|Ротор
|17
|18
|9
|Бурилы
|17
|17
|10
|БоМиК
|16
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|25 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|13 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|11
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|21
|58
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|21
|49
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|19
|45
|4
|Крылья
|21
|44
|5
|Динамо
|21
|41
|6
|Сталь
|22
|37
|7
|ФК Ибреси
|21
|31
|8
|Факел (Красноармейское)
|21
|21
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|19
|20
|10
|Цивиль (Цивильск)
|20
|20
|11
|Темп (Батырево)
|21
|18
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|20
|17
|13
|Рубин (Ядрин)
|21
|8
|14
|Энергия
|19
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|26 (3)
|Моисеев Андрей // Темп
|21 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|18
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|18
|Егоров Александр // Волга
|14
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Букет Чувашии
|16
|18
|7
|Энергия
|15
|17
|8
|Звезда-ИЗВА
|15
|8
|9
|СК Центр
|14
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|17
|29
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|17
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
"Динамо" побеждает в Шумерле
Высший дивизион. 17 тур. «Спутник-Комплект21» – «Химик-АВГУСТ» – 3:1, «Шумерля-ШЗСА» – «Динамо» – 1:2, «Бурилы» – «СШ по футболу» – 1:4, «Ибреси» – «БоМиК» – 3:0, «Волга-ТАВ» – «Ротор» – 2:1.
Первый дивизион. Группа A. 18 тур. «Актив» – «Звезда-ИЗВА» – 3:0, «Бокс» – «Энергия» – 2:0, «Воля» – «Бриллиант» – 2:2, «Элара – «СК Центр» – 5:0. Группа B. 16 тур. «ФК Чурачики» – «Химик-АВГУСТ-2» – 7:0, «Темп» – «Факел» – 4:0, «Аида» – «Локомотив» – 4:1, «Темп» – «Тармаш» – 1:4.
Ветераны. 21 тур. «Волга» – «Крылья» – 4:2, «Заря» – «Цивиль» – 1:5, «Волга-ТАВ» – «Рубин» – 2:0, «Энергия» – ФК «Ибреси» – 0:0, «Темп» – «Сталь» – 1:0, «Факел» – «Динамо» – 2:2. Перенесенный матч. «Комплект21» – «Волга-ТАВ» – 3:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 1228
- Дата: 02-10-2017
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