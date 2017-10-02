"Динамо" побеждает в Шумерле

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 17 45
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 17 36
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 16 32
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 17 25
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 17 22
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 17 20
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 17 20
8 Логотип Ротор Кугеси Ротор 17 18
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 17 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 16 8
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календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 25 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 13 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 11
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 21 58
2 Волга-ТАВ-Чубаево 21 49
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 19 45
4 Крылья 21 44
5 Динамо 21 41
6 Сталь 22 37
7 ФК Ибреси 21 31
8 Факел (Красноармейское) 21 21
9 ФК Янтиково-Локомотив 19 20
10 Цивиль (Цивильск) 20 20
11 Темп (Батырево) 21 18
12 Заря (Новочебоксарск) 20 17
13 Рубин (Ядрин) 21 8
14 Энергия 19 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 26 (3)
Моисеев Андрей // Темп 21 (2)
Ермаков Олег // Волга 18
Краснов Александр // Волга-ТАВ 18
Егоров Александр // Волга 14
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 16 38
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 16 31
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 16 27
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 16 27
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 16 22
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 15 17
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 15 8
9 Логотип Спартак СК Центр 14 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 18 45
2 Логотип Темп Батырево Темп 18 37
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 18 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 17 29
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 18 26
6 Логотип Аида Канаш Аида 18 24
7 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 17 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
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"Динамо" побеждает в Шумерле

Высший дивизион. 17 тур. «Спутник-Комплект21» – «Химик-АВГУСТ» – 3:1, «Шумерля-ШЗСА» – «Динамо» – 1:2, «Бурилы» – «СШ по футболу» – 1:4, «Ибреси» – «БоМиК» – 3:0, «Волга-ТАВ» – «Ротор» – 2:1.

 

Первый дивизион. Группа A. 18 тур. «Актив» – «Звезда-ИЗВА» – 3:0, «Бокс» – «Энергия» – 2:0, «Воля» – «Бриллиант» – 2:2, «Элара – «СК Центр» – 5:0. Группа B. 16 тур. «ФК Чурачики» – «Химик-АВГУСТ-2» – 7:0, «Темп» – «Факел» – 4:0, «Аида» – «Локомотив» – 4:1, «Темп» – «Тармаш» – 1:4.

 

Ветераны. 21 тур. «Волга» – «Крылья» – 4:2, «Заря» – «Цивиль» – 1:5, «Волга-ТАВ» – «Рубин» – 2:0, «Энергия» – ФК «Ибреси» – 0:0, «Темп» – «Сталь» – 1:0, «Факел» – «Динамо» – 2:2. Перенесенный матч. «Комплект21» –  «Волга-ТАВ» – 3:2.

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