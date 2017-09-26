Первенство Чувашии среди младших детей

30 сентября в Вурнарах состоится Первенство Чувашии среди младших детей 2006-07 г.р. В турнире примут участие 9 команд, разделенных на три группы. Турнирная таблица

Расписание игр на 30 сентября:

9:00 Шумерля - Химик-АВГУСТ-2

10:00 Химик-АВГУСТ - Локомотив

10:00 Шумерля - СШ-2006

11:00 СШ-2007 - Ибреси

11:00 Ядрин - Локомотив

12:00 СШ-2007 - Эстет

12:00 Химик-АВГУСТ - Ядрин

13:00 Химик-АВГУСТ-2 - СШ-2006

13:00 Ибреси - Эстет