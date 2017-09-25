"Химик-АВГУСТ" - чемпион 2017 года!

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 16 45
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 16 33
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 15 32
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 16 22
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 16 19
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 16 18
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 16 17
8 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 16 17
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 16 17
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 15 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 25 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 13 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 11
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 20 55
2 Волга-ТАВ-Чубаево 19 46
3 Крылья 20 44
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 18 42
5 Динамо 20 40
6 Сталь 21 37
7 ФК Ибреси 20 30
8 ФК Янтиково-Локомотив 19 20
9 Факел (Красноармейское) 20 20
10 Заря (Новочебоксарск) 19 17
11 Цивиль (Цивильск) 19 17
12 Темп (Батырево) 20 15
13 Рубин (Ядрин) 20 8
14 Энергия 18 1
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Моисеев Андрей // Темп 20 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Ермаков Олег // Волга 15
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Егоров Александр // Волга 14
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 15 35
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 15 30
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 15 26
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 15 24
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 15 19
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 16 18
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 14 17
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 14 8
9 Логотип Спартак СК Центр 13 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 17 42
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 17 34
3 Логотип Темп Батырево Темп 16 34
4 Логотип Тармаш Тармаш 16 26
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 17 26
6 Логотип Урмары ФК Урмары 18 22
7 Логотип Аида Канаш Аида 17 21
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 16 18
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 18 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 18 4
турнирная таблица
календарь игр

"Химик-АВГУСТ" - чемпион 2017 года!

Высший дивизион. 16 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Шумерля-ШЗСА» – 4:1, «Ротор» – «Бурилы» – 3:1, «СШ по футболу» – «Динамо» - 1:4, «БоМиК» – «Волга-ТАВ» – 1:3, «Спутник-Комплект21» – «Ибреси» – 1:2.

 

Первый дивизион. Группа A. 17 тур. «Бриллиант» – «Бокс» – 1:0, «Букет Чувашии» – «Воля» – 2:2, «Энергия» – «Элара – 2:3, «СК Центр» – «Актив» –  1:5. Группа B. 16 тур. «Тармаш» – «ФК Чурачики» – 1:4, «Факел» – «ФК Урмары» – 5:4, «Аида» – «Химик-АВГУСТ-2» – 3:0*.

 

Ветераны. 20 тур. «Цивиль» – «Рубин» – 1:1, «Заря» – «Локомотив-Янтиково» – 1:0, «Сталь» – «Факел» – 1:1, «Крылья» – ФК «Ибреси» – 1:0, «Комплект21» – «Волга» – 1:2, «Волга-ТАВ» – «Динамо» – 1:0, «Темп» – «Энергия» – 5:0.

 

Химик-Август - Чемпион Чувашской Республики по футболу 2017 года

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