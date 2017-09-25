|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|16
|45
|2
|Динамо
|16
|33
|3
|ФК Шумерля-ШЗСА
|15
|32
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|16
|22
|5
|ФК Ибреси
|16
|19
|6
|Ротор
|16
|18
|7
|Спутник-Комплект21
|16
|17
|8
|СШ по футболу
|16
|17
|9
|Бурилы
|16
|17
|10
|БоМиК
|15
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|25 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|13 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|11
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|55
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|19
|46
|3
|Крылья
|20
|44
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|42
|5
|Динамо
|20
|40
|6
|Сталь
|21
|37
|7
|ФК Ибреси
|20
|30
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|19
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|19
|17
|11
|Цивиль (Цивильск)
|19
|17
|12
|Темп (Батырево)
|20
|15
|13
|Рубин (Ядрин)
|20
|8
|14
|Энергия
|18
|1
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Моисеев Андрей // Темп
|20 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Ермаков Олег // Волга
|15
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Егоров Александр // Волга
|14
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|15
|35
|2
|СК Воля-Ротор
|15
|30
|3
|Бриллиант
|15
|26
|4
|Элара
|15
|24
|5
|ФК Бокс
|15
|19
|6
|Букет Чувашии
|16
|18
|7
|Энергия
|14
|17
|8
|Звезда-ИЗВА
|14
|8
|9
|СК Центр
|13
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|17
|42
|2
|Факел
|17
|34
|3
|Темп
|16
|34
|4
|Тармаш
|16
|26
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|17
|26
|6
|ФК Урмары
|18
|22
|7
|Аида
|17
|21
|8
|Локомотив
|16
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
"Химик-АВГУСТ" - чемпион 2017 года!
Высший дивизион. 16 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Шумерля-ШЗСА» – 4:1, «Ротор» – «Бурилы» – 3:1, «СШ по футболу» – «Динамо» - 1:4, «БоМиК» – «Волга-ТАВ» – 1:3, «Спутник-Комплект21» – «Ибреси» – 1:2.
Первый дивизион. Группа A. 17 тур. «Бриллиант» – «Бокс» – 1:0, «Букет Чувашии» – «Воля» – 2:2, «Энергия» – «Элара – 2:3, «СК Центр» – «Актив» – 1:5. Группа B. 16 тур. «Тармаш» – «ФК Чурачики» – 1:4, «Факел» – «ФК Урмары» – 5:4, «Аида» – «Химик-АВГУСТ-2» – 3:0*.
Ветераны. 20 тур. «Цивиль» – «Рубин» – 1:1, «Заря» – «Локомотив-Янтиково» – 1:0, «Сталь» – «Факел» – 1:1, «Крылья» – ФК «Ибреси» – 1:0, «Комплект21» – «Волга» – 1:2, «Волга-ТАВ» – «Динамо» – 1:0, «Темп» – «Энергия» – 5:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 615
- Дата: 25-09-2017
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